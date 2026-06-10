World Cup 2026 hôm nay 10/6: Mexico cho học sinh nghỉ học ngày khai mạc

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 10/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc nhập cảnh vào Mỹ của Iran, cầu thủ được thay thế của Canada, tình trạng chấn thương của Bukayo Saka và việc Mexico cho học sinh nghỉ vào ngày diễn ra lễ khai mạc.

Đội tuyển Iran được nhập cảnh vào Mỹ một ngày trước trận đấu

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết đội tuyển Iran được phép nhập cảnh vào Mỹ một ngày trước mỗi trận đấu của họ tại World Cup 2026.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông dẫn lời Đại sứ Iran tại Mexico, ông Abolfazl Pasandideh, rằng đội tuyển Iran sẽ phải nhập cảnh và rời khỏi Mỹ ngay trong ngày diễn ra các trận đấu. Thông tin này làm dấy lên những lo ngại về công tác hậu cần cũng như khả năng ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của đội bóng.

Đội tuyển Iran đáp xuống sân bay quốc tế Tijuana (Mexico). (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, người phát ngôn của DHS khẳng định đội tuyển Iran không phải chờ đến đúng ngày thi đấu mới được nhập cảnh. “Những thông tin đó là không đúng sự thật. Nhờ sự hào phóng của Tổng thống Donald Trump, đội tuyển Iran sẽ được phép đến Mỹ từ một ngày trước khi các trận đấu diễn ra", người phát ngôn DHS nói.

Sau nhiều tuần chờ đợi, Mỹ đã cấp thị thực cho toàn bộ các cầu thủ Iran vào ngày 7/6, tức chỉ 10 ngày trước trận ra quân của đội tại World Cup. Tuy nhiên, một số thành viên trong ban hậu cần và điều hành của đội tuyển Iran vẫn không được cấp thị thực. Theo Liên đoàn bóng đá Iran, những người này bao gồm “các nhân sự quản lý và hành chính chủ chốt”.

Canada tổn thất lực lượng

Liên đoàn bóng đá Canada cho biết tiền vệ cánh Jayden Nelson đã được triệu tập bổ sung vào danh sách dự World Cup 2026 của tuyển Canada để thay thế Marcelo Flores, người phải rút lui khỏi giải vì bị đứt dây chằng chéo trước (ACL). Jayden Nelson đã ghi 3 bàn sau 14 lần ra sân cho đội tuyển Canada.

Flores hiện đang khoác áo Tigres UANL. Anh gặp chấn thương trong trận chung kết Cúp C1 CONCACAF giữa CLB Tigres UANL và Toluca diễn ra hôm 30/5.

Jayden Nelson (áo trắng) được triệu tập thay thế Marcelo Flores. (Ảnh: AP)

Jayden Nelson của Austin FC gây ấn tượng trong các đợt tập trung gần đây của tuyển Canada, trong đó có pha lập công ở trận giao hữu gặp Uzbekistan. Sở hữu tốc độ và khả năng tạo đột biến, cầu thủ 23 tuổi nhanh chóng ghi điểm với ban huấn luyện.

Bên cạnh những màn trình diễn trên sân cỏ, Jayden Nelson còn thu hút sự chú ý bởi hành trình chiến thắng bệnh tật. Khi mới 18 tháng tuổi, anh được phát hiện mắc một dạng ung thư tinh hoàn hiếm gặp. Bệnh tái phát và di căn lên phổi, đẩy Nelson vào cuộc chiến sinh tử ngay từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, anh vẫn vượt qua và góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bukayo Saka chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương

HLV Thomas Tuchel tiết lộ Bukayo Saka vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân Achilles gặp phải hồi tháng 3, sau khi phải "cắn răng thi đấu trong đau đớn" cho Arsenal. Theo nhà cầm quân người Đức, ngôi sao của Arsenal hiện chưa thể duy trì lịch tập luyện liên tục nhiều ngày liền.

Bukayo Saka chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương gân Achilles. (Ảnh: AP)

Tuchel cho biết ban huấn luyện tuyển Anh đang theo dõi rất kỹ tình trạng thể lực của Saka và sẽ có kế hoạch sử dụng hợp lý trong suốt World Cup 2026.

“Bukayo vẫn đang trong quá trình lấy lại thể trạng. Cuối mùa giải, cậu ấy phải thi đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn kiểm soát được và thi đấu ở đẳng cấp cao. Dù vậy, cậu ấy chưa đạt 100% thể lực”, HLV Tuchel nói.

HLV Tuchel cho biết Saka chưa thể tập luyện với cường độ cao suốt cả tuần, sau đó ra sân thi đấu như những cầu thủ khác. Ban huấn luyện phải điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp để tránh rủi ro. Sức khỏe của cầu thủ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Mexico cho học sinh nghỉ học vào ngày khai mạc

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết toàn bộ học sinh tại thủ đô Mexico City sẽ được nghỉ học trong ngày khai mạc World Cup 2026 nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Tại buổi họp báo, bà Sheinbaum cũng đã ban hành sắc lệnh yêu cầu các công chức liên bang tại Mexico City làm việc từ xa trong ngày diễn ra trận đấu.

Theo các tài liệu được trình chiếu tại cuộc họp, quyết định này nhằm “cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn giao thông và tăng khả năng tiếp cận các khu vực tổ chức sự kiện cho người dân thủ đô cũng như du khách nhân dịp khai mạc World Cup 2026”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thông báo toàn bộ học sinh tại thủ đô Mexico City sẽ được nghỉ học trong ngày khai mạc World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Bà Luisa Maria Alcalde Lujan, cố vấn pháp lý của Chính phủ Liên bang Mexico, nhấn mạnh rằng hình thức làm việc từ xa sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngày khai mạc World Cup.

“Tất cả các hoạt động thiết yếu vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, những công việc văn phòng nên được thực hiện từ xa. Điều tương tự cũng được áp dụng đối với khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội tại Mexico City. Với các nhiệm vụ hành chính không quan trọng, cần áp dụng mô hình làm việc từ xa”, bà nói.