Cách nấu cơm gạo lứt chuẩn

So với gạo trắng, gạo lứt giữ lại lớp cám giàu dinh dưỡng nên chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein và chất béo có lợi cho sức khỏe. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, gạo lứt giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Bên cạnh đó, loại gạo này còn góp phần bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp, kiểm soát cholesterol và hỗ trợ điều hòa đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường. Hàm lượng magie dồi dào trong gạo lứt cũng giúp tăng khả năng hấp thu canxi, góp phần duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh.

Cách nấu cơm gạo lứt đơn giản, giữ trọn vị ngọt tự nhiên

Để nấu cơm gạo lứt bằng nồi cơm điện, bạn cần chuẩn bị 1 chén gạo lứt (nên chọn loại hạt đều, chắc, còn nguyên hạt và có mùi thơm tự nhiên) cùng 1 chén nước, có thể điều chỉnh tùy theo loại gạo và khẩu vị. Trước khi nấu, vo gạo nhẹ 2-3 lần rồi ngâm trong nước khoảng 2-3 giờ để lớp cám mềm hơn, giúp hạt gạo nhanh chín và nở đều.

So với gạo trắng, gạo lứt giữ lại lớp cám giàu dinh dưỡng nên chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein và chất béo có lợi cho sức khỏe.

Sau khi ngâm, vo lại một lần nữa rồi cho gạo vào nồi cơm điện, thêm lượng nước phù hợp và bật chế độ nấu. Khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm, tiếp tục ủ cơm thêm 15-20 phút để hạt cơm mềm dẻo hơn. Cuối cùng, xới cơm ra bát hoặc đĩa và thưởng thức cùng các món ăn yêu thích. Thành phẩm là cơm gạo lứt dẻo thơm, vị ngọt tự nhiên và giàu dinh dưỡng.

Cách nấu cơm gạo lứt bằng nồi inox

Để nấu cơm gạo lứt bằng nồi inox, bạn cần chuẩn bị 1 chén gạo lứt và 1 chén nước (có thể điều chỉnh tùy loại gạo và khẩu vị). Trước tiên, vo sạch gạo 2-3 lần rồi ngâm trong nước khoảng 2-3 giờ để hạt gạo mềm hơn, sau đó vo lại nhẹ nhàng và để ráo.

Nên sử dụng nồi inox có đáy dày để nhiệt phân bổ đều, giúp cơm chín ngon hơn. Cho gạo vào nồi, đổ nước ngập mặt gạo khoảng một đốt ngón tay, đậy kín nắp và đun trên lửa vừa.

Trong quá trình nấu, thỉnh thoảng đảo nhẹ để cơm chín đều, tránh tình trạng lớp dưới chín trước còn lớp trên chưa chín. Khi nước gần cạn, hạ lửa nhỏ và tiếp tục nấu đến khi cơm chín hoàn toàn. Tránh để lửa quá lớn vì dễ làm cháy cơm dưới đáy nồi.

Sau khi tắt bếp, ủ cơm thêm khoảng 15-20 phút để hạt cơm mềm dẻo hơn. Cuối cùng, xới cơm ra bát và thưởng thức cùng các món ăn yêu thích. Thành phẩm là những hạt cơm gạo lứt màu nâu đỏ đẹp mắt, dẻo mềm, thơm nhẹ và có vị ngọt tự nhiên.