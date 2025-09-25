(VTC News) -

Mè đen hay vừng đen từ xưa đã được sử dụng trong y học phương Đông nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin E và khoáng chất như sắt, kẽm. Không chỉ bổ sung dinh dưỡng, nó còn hỗ trợ mái tóc khỏe mạnh mà không cần mỹ phẩm đắt tiền.

Lợi ích của mè đen với mái tóc

Mè đen chứa sesamin và sesamol, hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tóc khỏi lão hóa sớm. Việc thường xuyên dùng bột mè đen có thể giảm rụng tóc nhờ bổ sung sắt, ngăn ngừa thiếu máu, nguyên nhân phổ biến gây tóc yếu. Ngoài ra, nó thúc đẩy mọc tóc mới nhờ kẽm và axit béo omega-3, đồng thời giữ màu tóc đen tự nhiên, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ ngoài 50 tuổi.

Mè đen dưỡng tóc rất tốt.

Đông y kết hợp mè đen với các nguyên liệu khác như đậu đen hay gạo lứt để tăng cường tạng thận, gián tiếp hỗ trợ tóc chắc khỏe. Tất nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy cơ địa và chỉ đến sau thời gian đủ dài, nhưng đây là lựa chọn an toàn, tiết kiệm so với sản phẩm thương mại.

Cách nấu bột mè đen dưỡng tóc

Để làm bột mè đen dưỡng tóc, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 200gr mè đen (chọn loại hữu cơ sẽ tốt hơn, lưu ý tránh mè cũ, mốc). Nếu muốn tăng dinh dưỡng, thêm 100gr đậu đen xanh lòng và 100gr gạo lứt để bổ thận, dưỡng huyết. Ngoài ra, bạn cần thêm mật ong hoặc đường phèn (để tạo vị ngọt dễ uống) và nước sạch.

Quy trình nấu bột mè đen khá đơn giản, chỉ mất 30-45 phút. Đầu tiên, bạn rửa sạch mè đen (và đậu đen, gạo lứt nếu dùng), để ráo nước.

Rang mè đen trên chảo nóng với lửa nhỏ khoảng 10 phút đến khi thơm lừng, không cháy khét (bước này giúp kích hoạt dưỡng chất), sau đó rang đậu đen và gạo lứt theo cách tương tự. Xay các loại hạt này thành bột mịn bằng máy xay sinh tố hoặc cối xay.

Chăm sóc tóc là hành trình dài, nhưng với sự kiên trì, bạn sẽ thấy mái tóc khỏe đẹp hơn bao giờ hết.

Để bột mè đen dưỡng tóc, bạn đun 2-3 thìa bột với 500ml nước sôi trong 10 phút, khuấy đều để tránh vón cục. Tắt bếp, để nguội rồi lọc lấy nước, thêm mật ong cho dễ uống. Nếu thích dạng bột khô, chỉ cần bảo quản trong lọ kín và pha với nước nóng khi dùng. Công thức này giữ nguyên lợi ích của mè đen, giúp bạn dễ dàng tích hợp vào routine hàng ngày.

Cách dùng bột mè đen dưỡng tóc hiệu quả

Để đạt kết quả tốt nhất, hãy uống 1-2 ly nước bột mè đen mỗi ngày, tốt nhất vào buổi sáng hoặc tối trước khi ngủ. Bạn có thể kết hợp với trứng gà luộc để tăng protein theo một công thức phổ biến: Trộn bột mè với lòng đỏ trứng, đắp lên tóc 20 phút rồi gội sạch giúp dưỡng ẩm và giảm gàu. Hoặc đơn giản hơn, bạn pha bột với sữa tươi thành sinh tố.

Nên kiên trì dùng trong vài tháng để thấy tóc giảm rụng, đen bóng hơn. Nếu tóc dầu, tránh đắp trực tiếp, còn tóc khô thì thêm dầu dừa để tăng độ ẩm. Nhớ theo dõi cơ thể, vì mè đen giàu calo nên phù hợp với người cần bổ sung năng lượng.

Lưu ý: Mặc dù bột mè đen dưỡng tóc an toàn cho hầu hết mọi người, hãy bắt đầu với liều nhỏ để kiểm tra dị ứng. Phụ nữ mang thai hoặc người có vấn đề tiêu hóa nên hỏi bác sĩ trước. Bảo quản bột ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng để giữ dưỡng chất.

Đừng lạm dụng vì bất kỳ thực phẩm nào cũng cần cân bằng. Nếu tóc rụng nhiều do bệnh lý, hãy kết hợp với khám chuyên khoa thay vì chỉ dựa vào mẹo dân gian. Cuối cùng, cách nấu bột mè đen dưỡng tóc này không chỉ tốt cho tóc mà còn cho sức khỏe tổng thể – một cách tự nhiên để bạn yêu bản thân hơn.