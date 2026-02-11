Viettel Store ưu đãi lớn dịp Valentine và Tết nguyên đán 2026

(VTC News) -

Viette Store ưu đãi “thẻ toàn năng” tổng giá trị hàng trăm triệu đồng khi mua sắm tại hệ thống. Khách hàng có thể nhận thẻ trị giá đến 3.150.000 đồng gồm phiếu mua hàng 2 triệu đồng, voucher dán màn hình, phụ kiện và coupon giảm 20% khi mua sim số đẹp. Thẻ toàn năng cao cấp trị giá đến 30.150.000 đồng mang lại nhiều quyền lợi như phiếu mua hàng 20 triệu đồng, giảm 50% sim số đẹp và ưu đãi phụ kiện, áp dụng đến 5/3.

Minigame cơ hội trúng hàng ngàn voucher 2,5 triệu đồng cùng các sản phẩm công nghệ như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe, camera an ninh, diễn ra đến 15/2.

Viettel Store cũng tung nhiều sản phẩm “hot” với giá cạnh tranh: Samsung Galaxy S25 FE từ 12,99 triệu đồng; Galaxy A56/A36 5G từ 6,69 triệu đồng kèm 1 năm bảo hành. iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max giảm 1,2 triệu đồng khi mua kèm gói cước, giảm thêm đến 3 triệu đồng khi thu cũ đổi mới và ưu đãi khách hàng thân thiết. Check-in cặp đôi tại siêu thị từ 13–14/2 còn nhận voucher đến 500.000 đồng khi mua Apple Watch.

OPPO Find X9 series từ 22,99 triệu kèm gói Premium Service+, trả góp 0%, trợ giá thu cũ và data 5G. Smartphone tầm trung Vivo, Xiaomi, Redmi, HONOR, Tecno… cũng được ưu đãi mạnh. Khách hàng còn hưởng ưu đãi loa Bluetooth, smartwatch, laptop và sim số đẹp giảm đến 68%, hứa hẹn là điểm nhấn mua sắm Valentine 2026.