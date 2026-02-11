Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/2/2026 - XSKH 11/2

XSKH 11/2. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 11/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Cho các vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum sẽ quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.