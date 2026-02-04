Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 4/2/2026 - XSKH 4/2

XSKH 4/2. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 4/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 4/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSKH 1/2, kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 1/2/2026
- XSKH 28/1/2026
- XSKH 25/1/2026
- XSKH 21/1/2026
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 4/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.