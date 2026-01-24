Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 25/1/2026 - XSKH 25/1

XSKH 25/1. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 25/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 25/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 25/1/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 25/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 25/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.