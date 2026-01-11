Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/1/2026 - XSKH 11/1

XSKH 11/1. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 11/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSKH 7/1, kết quả xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 7/1/2026
- XSKH 4/1/2026
- XSKH 31/12/2025
- XSKH 28/12/2025
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Trung thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.