Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/12/2025 - XSKH 31/12

XSKH 31/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 31/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/12/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 31/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, giá trị tiền thưởng cho mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung có đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung do đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.