Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/12/2025 - XSKH 24/12

XSKH 24/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 24/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/12/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 24/12/2025

Xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSKH 21/12, kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21/12/2025

- XSKH 17/12/2025

- XSKH 14/12/2025

- XSKH 10/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Có đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.