Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/12/2025 - XSKH 14/12

XSKH 14/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 14/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/12/2025 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế mở thưởng.

