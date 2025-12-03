Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/12/2025 - XSKH 3/12

XSKH 3/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 3/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 3/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/12/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 3/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên và Huế thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.