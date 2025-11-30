Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 30/11/2025 - XSKH 30/11

XSKH 30/11. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 30/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 30/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 30/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 30/11/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 30/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần với đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

