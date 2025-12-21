Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/12/2025 - XSKH 21/12

XSKH 21/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 21/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải được15 triệu đồng.
- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.
- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.
- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.
- Thứ 2: Đài Huế, Phú Yên mở thưởng.
- Thứ 3: Đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.
- Thứ 4: Đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.
- Thứ 5: Đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.
- Thứ 6: Đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.
- Thứ 7: Đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mở thưởng.
- Chủ nhật: Đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa mở thưởng.
