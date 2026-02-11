Campuchia triệt phá gần 200 ổ lừa đảo trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn

(VTC News) -

Campuchia cho biết đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây, trong chiến dịch trấn áp gian lận xuyên quốc gia mà giới chức mô tả là quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

“Hiện có khoảng 190 địa điểm đã bị niêm phong”, ông Chhay Sinarith, Phó Tổng thư ký Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, nói với Reuters.

Tiền giả mệnh giá 100 USD bên trong một khu phức hợp lừa đảo tại O’Smach, gần cửa khẩu Chong Chom–O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, ngày 2/2/2026. (Ảnh: REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Theo ông Chhay, 173 tội phạm cấp cao đã bị bắt giữ và khoảng 11.000 lao động bị trục xuất. Chiến dịch được triển khai từ cuối năm ngoái, sau khi Mỹ truy tố Trần Chí, nghi phạm được cho là “ông trùm” lừa đảo gốc Trung Quốc.

Những tuần gần đây, hàng nghìn lao động tại các trung tâm lừa đảo đã rời khỏi các khu phức hợp để tìm cách hồi hương. Trong số này có những người được cho là nạn nhân của buôn người và bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt. Tổ chức Amnesty International gọi tình trạng này là một “cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Tại khu phức hợp ở Kampot, phóng viên được tiếp cận các phòng làm việc rộng với nhiều dãy máy tính. Trên bàn còn để lại tài liệu hướng dẫn lừa đảo nhắm vào nạn nhân Thái Lan. Bên trong còn có các phòng thu thực hiện cuộc gọi và mô hình “đồn cảnh sát Ấn Độ” giả.

Các máy tính bên trong một khu phức hợp tại O’Smach được sử dụng cho hoạt động lừa đảo, ngày 2/2/2026. (Ảnh: REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Giới chức cho biết không có vụ bắt giữ nào được thực hiện bên trong khu phức hợp sòng bạc My Casino. Các lao động đã rời đi sau khi doanh nhân Ly Kuong, người bị cáo buộc đứng sau hoạt động này, bị bắt giữ. Cảnh sát địa phương nói họ không đủ nhân lực để chặn dòng người rời khỏi khu vực.

“Chúng tôi có khoảng 1.000 cảnh sát trong toàn tỉnh và 300 cảnh sát quân sự. Ngay cả khi huy động cả hai lực lượng, vẫn không thể kiểm soát vì có tới 6.000-7.000 người rời khỏi nơi này”, Giám đốc Công an tỉnh Kampot Mao Chanmothurith cho biết.

Một tuần trước đó, quan chức Thái Lan cũng đưa truyền thông và đại diện nước ngoài tới một khu phức hợp khác trên lãnh thổ Campuchia. Reuters ghi nhận tại đây các vật dụng tương tự, gồm “đồn cảnh sát” giả của nhiều quốc gia và số lượng lớn tài liệu phục vụ hoạt động lừa đảo. Giới chức hiện khẳng định đợt truy quét mới có phạm vi rộng hơn, tập trung vào đóng cửa cơ sở và bắt giữ các nhân vật cầm đầu.