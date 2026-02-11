XSMT 11/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 11/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 11/2. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 11/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 11/2 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ được quay thưởng bởi Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT do Đài Đắk Lắk (XSDLK) sẽ phối hợp cùng Đài Quảng Nam (XSQNA) tổ chức quay số.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMT sẽ được thực hiện tại Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng với sự tham gia của các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay số từ Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ diễn ra tại các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kỳ quay XSMT sẽ được thực hiện bởi Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết hoặc đổi vé tại các đại lý xổ số gần nơi sinh sống.

- Nhiều người chọn đại lý được XSKT ủy quyền để làm thủ tục nhanh chóng, nhưng sẽ phải trả phí đổi thưởng, thường khoảng 0,5%–1% giá trị giải tùy từng nơi.

- Nếu lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng giải sẽ nhận đủ tiền sau khi trừ thuế theo quy định và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chấp nhận chi trả.

- Theo quy định, thời gian trả thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi công ty nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng. Trên thực tế, các công ty xổ số kiến thiết thường xử lý nhanh hơn để sớm chi trả tiền thưởng cho người trúng giải.

