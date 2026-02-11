XSMN 11/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 11/2. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 4 ngày 11/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 11/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 11/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay số bởi các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được quay tại các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm quay số XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được tiến hành tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Kỳ quay XSMN sẽ do các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được mở thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

- Vé số dùng để lĩnh thưởng bắt buộc phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành và có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng. Các dãy số trên vé phải phù hợp với kết quả trúng thưởng do Công ty XSKT công bố.

- Ngoài ra, vé phải còn nguyên vẹn về hình dạng và kích thước, không bị rách, không chắp vá, không có dấu hiệu tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Khi quá thời hạn này, vé sẽ tự động hết hiệu lực và không được chấp nhận làm thủ tục nhận thưởng.

- Theo quy định, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả giải thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, việc thanh toán thường được xử lý nhanh chóng để người trúng thưởng sớm nhận được tiền.

