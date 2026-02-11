Thủ tướng: Đây là lúc doanh nghiệp chứng minh trí tuệ, bản lĩnh văn hóa Việt Nam

(VTC News) -

Thông tin trên được Thủ tướng nêu trong bài phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ngày 11/2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa "bản lề", chuyển trạng thái từ thể chế hóa chủ trương của Đảng sang bước thực thi, vận hành một công cụ, giải pháp về công nghệ tài chính hiện đại bậc nhất trong tiến trình vươn mình của đất nước.

Đây là minh chứng sinh động nhất của tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, dù có khó khăn, thử thách".

Nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang "kiến tạo" thị trường tài chính

Theo Thủ tướng, Việt Nam không thể đứng ngoài mà phải chủ động hội nhập và hội nhập tích cực, sâu rộng và hiệu quả trước xu thế thế giới đang đổi thay nhanh chóng với cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế toàn cầu phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ.

Thủ tướng thực hiện nghi thức ra mắt VIFC-HCMC. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Việc xây dựng VIFC-HCMC là lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, như hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đồng thời cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu; nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng "kiến tạo" thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Cũng theo Thủ tướng, việc xây dựng VIFC là nhiệm vụ khó khăn, đầy thách thức, đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động phải rất quyết liệt, kiên trì, bền bỉ, không có chỗ cho sự trì hoãn hay nửa vời.

Thành công của VIFC-HCMC đòi hỏi trách nhiệm và sự hành động chung, với tinh thần không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ thời cơ trong một tháng, không để bị động cả năm.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc tích cực, coi đây là cơ hội phát triển của mình. Trong đó, các nhà đầu tư quốc tế thực hiện ngay cam kết, mở rộng sự hiện diện, chuyển giao công nghệ quản trị tài chính, tham gia sâu vào các trụ cột như hàng không, hàng hải, fintech…

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, nhất là các start-up phải mạnh dạn tham gia sandbox, thử nghiệm sản phẩm mới... (Ảnh: VGP)

Ông kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Nhất là các tập đoàn lớn Viettel, PVN, Vingroup, Sungroup, Hòa Phát, Vinamilk, REE, FPT, CMC, T&T, Vietcombank, VietinBank, BIDV…

Phải tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ VIFC, để huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu, quản lý rủi ro hiệu quả; tiên phong trong số hóa, xanh hóa, hài hòa hóa lợi ích; tiên phong trong đề xuất thể chế vượt trội, hiện đại, với nguồn lực con người là trung tâm, chủ thể.

"Tôi cũng kêu gọi và đề nghị doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các start-up phải mạnh dạn tham gia sandbox, thử nghiệm sản phẩm mới; hợp tác với đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đây là lúc doanh nghiệp trong nước chứng minh sức mạnh của trí tuệ bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Hãy biến VIFC tại TP.HCM và Đà Nẵng thành một động lực, điểm tựa vững chắc về tăng trưởng của mình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Ông nói thêm quá trình chuẩn bị, xây dựng và ra mắt VIFC tại TP.HCM và Đà Nẵng chính là "bước đi đầu tiên" trong hành trình phát triển kiên trì, bền bỉ của công nghệ tài chính hàng đầu thế giới tại Việt Nam, theo hướng: "Công nghệ dẫn lối – Tài chính khơi thông – Kinh tế bứt tốc – Thịnh vượng cộng đồng".

Ưu tiên nhiều việc cần làm ngay

Để đảm bảo mục tiêu, đích đến cuối cùng là sự thành công của VIFC, Thủ tướng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương phải "hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm trực tiếp, kiểm tra giám sát thường xuyên, giải quyết, tháo gỡ khó khăn dứt điểm, hiệu quả".

Những việc cần làm ngay Thủ tướng lưu ý là phải hoàn thiện các thể chế vượt trội, đồng bộ với chuẩn mực quốc tế (OECD, Basel…). Đồng thời kịp thời vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính; phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra giám sát.

Ông yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng số, hạ tầng tài chính xanh; đầu tư mạnh vào an ninh tài chính, sử dụng AI và Big data để giám sát rủi ro.

Tiếp theo là thành lập cơ chế giám sát chặt chẽ, báo cáo hàng quý về các chỉ số cụ thể như lượng vốn thu hút, số tổ chức tham gia, quy mô giao dịch.

Xây dựng trụ sở VIFC-HCMC với hạ tầng hiện đại, thuận lợi, phù hợp là nhiệm vụ Thủ tướng yêu cầu phải làm ngay. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Thành lập tổ tư vấn cho Hội đồng điều hành VIFC, bao gồm cả chuyên gia người nước ngoài và trong nước.

"Ngay chiều nay, tôi giao đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình sẽ họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, để triển khai công việc cụ thể cho Trung tâm Tài chính Quốc tế hoạt động suôn sẻ ngay từ đầu", Thủ tướng khẳng định.

Ông cũng yêu cầu UBND TP.HCM và Đà Nẵng tiên phong, chủ động; dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; làm ra kết quả, hiệu quả tổng thể. Trong đó, việc trước mắt là xây dựng ngay Trụ sở VIFC với hạ tầng hiện đại, thuận lợi, phù hợp.

Bởi chính trụ sở sẽ tạo ra nguồn lực trực tiếp, nhanh chóng, thiết thực nhất cho VIFC.

TP.HCM, với vai trò đầu tàu, phải triển khai ngay cơ chế sandbox cho sản phẩm tài chính mới. Đồng thời đề xuất chính sách ưu đãi đột phá để thu hút đầu tư ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu.

Số hóa 100% thủ tục với chi phí cạnh tranh cho nhà đầu tư, đưa VIFC-HCMC thành nhân tố chủ lực, đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước.

VIFC-HCMC phải trở thành nhân tố chủ lực, đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ, phát huy lợi thế để xây dựng trung tâm bổ trợ, tập trung vào tài chính hàng hải và logistics; đảm bảo môi trường kinh doanh hấp dẫn không kém TP.HCM.

Thủ tướng lưu ý 2 thành phố tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo các chuyên gia tài chính, thu hút nhân lực vận hành VIFC.

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, để đảm bảo hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động hiệu quả ngay từ năm 2026.

"Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia đều "cùng thấu hiểu", "cùng chia sẻ, cảm thông" "cùng thắng", "cùng hưởng" lợi ích và niềm vui chung; cùng chia sẻ rủi ro", Thủ tướng khẳng định.