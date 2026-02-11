Nam diễn viên 'Cô dâu mặt trời' đột ngột qua đời ở tuổi 40

(VTC News) -

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Jung Eun Woo qua đời đột ngột vào sáng 11/2. Anh hưởng dương 40 tuổi.

Gia đình và công ty quản lý chưa công bố thêm thông tin liên quan đến nguyên nhân qua đời của nam diễn viên. Lễ viếng tổ chức tại Bệnh viện New Korea từ trưa 13/2. Sau đó, thi hài nam diễn viên sẽ được hỏa táng tại Đài hỏa táng Byeokje.

Sự ra đi của anh khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Trước đó một ngày, Jung Eun Woo đăng trên trang cá nhân hình ảnh các nghệ sĩ quá cố Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse kèm dòng trạng thái: “Tôi nhớ các bạn, tôi ghen tị với các bạn”.

Nam diễn viên Jung Eun Woo qua đời đột ngột ở tuổi 40.

Jung Eun Woo sinh năm 1986, tên thật là Jung Dong Jin. Anh ra mắt khán giả năm 2006 qua bộ phim Sharp 3 của đài KBS. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, tên tuổi của anh mới được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai chính trong phim Cô dâu mặt trời (Bride of the Sun) phát sóng trên SBS.

Sau đó, anh liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm Five Fingers (Năm ngón tay), The Well-Raised Daughter (Người vợ tốt/Mộc Lan thời @)… và nhận giải New Star Award tại SBS Drama Awards. Năm 2013, anh tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Diễn xuất đặc biệt dành cho phim ngắn.

Trong sự nghiệp, Jung Eun Woo tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Stranger, Welcome to Waikiki 2, My Only One (Hương vị đồng tiền). Tác phẩm điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021) là dự án cuối cùng anh góp mặt.

Về đời tư, năm 2014, khi sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, Jung Eun Woo công khai hẹn hò với diễn viên Park Han Byul. Cặp đôi chia tay sau bảy tháng do áp lực và lịch trình bận rộn. Những năm gần đây, anh ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và cũng hạn chế hoạt động trên mạng xã hội.