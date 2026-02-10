Trương Trung Nhất - đạo diễn tài hoa của 'Tam Quốc diễn nghĩa' qua đời

(VTC News) -

Ông Trương Trung Nhất - một trong những đạo diễn của Tam Quốc Diễn Nghĩa, qua đời do bệnh vào chiều 8/2, hưởng thọ 74 tuổi. Thông tin được phóng viên của Báo Tân Kinh đăng tải, dẫn nguồn từ Uông Thụy - Trưởng bộ phận sản xuất của bộ phim truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa phiên bản năm 1994.

“Trước ống kính, anh là nghệ sĩ tài hoa xuất chúng, tâm huyết, khí phách. Sau ống kính, anh là người anh em hào sảng, chân thành. Chúng tôi từng cùng nhau giải quyết những bài toán khó trên trường quay; những chương đoạn do anh đạo diễn như ‘Ngọa Long điếu hiếu’, ‘Tam phân quy Tấn’… khắc họa trọn vẹn khúc bi ca của các bậc anh hùng và sự tang thương của lịch sử.

Trình độ nghệ thuật cùng tinh thần tận tụy, chuyên nghiệp của anh đến nay vẫn khiến người ta khâm phục! Giờ phút này, ngàn lời khó nói hết nỗi bi thương, chỉ nguyện đạo diễn Trương từ nay được an nghỉ, nơi thiên đường không còn đau đớn. Tác phẩm và khí phách của anh sẽ mãi cùng ký ức của tất cả chúng tôi", ông Uông Thụy viết trong bài nhớ về đạo diễn Trương Nhất Trung.

Diễn viên Đường Quốc Cường gửi lời tiễn biệt đạo diễn Trương Trung Nhất: “Bàng hoàng hay tin đạo diễn Trung Nhất qua đời, lòng nặng trĩu, vô cùng đau xót. Nhớ lại dáng vẻ và nụ cười của anh khi năm xưa chỉ đạo quay cảnh ‘Ngọa Long điếu hiếu’ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cứ như vẫn còn trước mắt… Cầu mong anh Trương Trung Nhất an nghỉ nơi chín suối! Mong gia quyến nén đau thương, bảo trọng".

Tam Quốc diễn nghĩa (1994) là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc được chuyển thể thành phim. Dự án mất 4 năm sản xuất, tổng kinh phí đầu tư lên đến 170 triệu nhân dân tệ (hơn 583 tỷ đồng) trở thành tác phẩm kinh điển, gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

"Tam quốc diễn nghĩa" là bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Bộ phim được khởi quay năm 1990 với tổng đạo diễn là Vương Phù Lâm. Thời điểm đó, ông giao cho 5 đạo diễn phụ trách quay riêng biệt các phần của tác phẩm. Ít ai biết, đạo diễn Trương Trung Nhất là người quay các phần như Ngọa Long điếu hiếu, Cái chết của Khương Duy, Tam phân quy Tấn.

Lúc sinh thời, đạo diễn Trương Trung Nhất từng cho biết ông chọn phá vỡ một số quy tắc khi thực hiện phần Ngọa Long điếu hiếu. Theo nghi lễ thời Hán, người tới viếng không được phép bước lên nơi đặt quan tài. Vì muốn đẩy tình tiết lên cao trào, tăng tính thuyết phục cho kịch bản, vị đạo diễn chỉ đạo Đường Quốc Cường (đóng Gia Cát Lượng) vừa khóc vừa lảo đảo bước tới chạm vào quan tài Chu Du.

Theo đạo diễn, việc Gia Cát Lượng đến viếng Chu Du không chỉ mang ý nghĩa chính trị nhằm củng cố liên minh Tôn - Lưu, mà còn xuất phát từ sự trân trọng thực sự giữa hai con người có tài năng và khí độ tương đồng.

Trên trường quay, ông điều chỉnh nhiều chi tiết, trong đó có hành động Gia Cát Lượng cúi mình nhặt kiếm, hai tay trả lại cho tướng Đông Ngô, nhằm hóa giải xung đột bằng chính nhân cách của nhân vật.

Đạo diễn Trương Trung Nhất.

Thành công của Tam Quốc diễn nghĩa cũng giúp cho đạo diễn Trương Trung Nhất chỗ đứng vững chắc trong nghề. Nhiều năm qua, ông vẫn cống hiến hết mình với nghệ thuật.

Sau nhiều năm làm nghề, đạo diễn Trương Trung Nhất qua đời vào chiều 8/2 ở tuổi 74. Theo di nguyện của người quá cố, gia đình tổ chức tang lễ đơn giản và riêng tư, không có lễ viếng, để ông được "rời trần thế một cách lặng lẽ".

Nhậm Uông Thụy - nhà sản xuất phim Tam Quốc diễn nghĩa tưởng nhớ đạo diễn: "Trước ống kính, ông ấy là nghệ thuật gia đa tài, phong cách độc đáo và giàu tình cảm. Ngoài màn ảnh, ông ấy là huynh đệ hào sảng, chân tình".

Nhậm Uông Thụy nhận xét đạo diễn Trương Trung Nhất làm nổi bật chất bi ca của các anh hùng Tam Quốc, tài năng và tinh thần yêu nghề của ông làm đồng nghiệp kính phục.

Sự ra đi của ông khiến giới làm phim và nhiều khán giả yêu mến Tam Quốc diễn nghĩa không khỏi tiếc thương, bởi ông là một trong những đạo diễn góp phần tạo nên những trường đoạn kinh điển nhất của bộ phim này.