Vũ khí nguy hiểm nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa: Thanh đao của Quan Vũ không phải số 1

(VTC News) -

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, anh hùng nhiều vô kể, nhưng đi cùng với họ luôn là những món binh khí gần như gắn liền với tên tuổi từng người. Không chỉ đẹp mắt trên trang sách, những vũ khí này còn được miêu tả là nặng tới mức người thường khó lòng nhấc nổi, uy lực sát thương cực cao. Vậy trong số đó, món nào mới thật sự “nặng ký” và đáng sợ nhất?

Dựa trên một số tư liệu tổng hợp từ Sohu, QQ và các ghi chép liên quan đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, có thể tạm xếp hạng 6 loại binh khí “khủng” bậc nhất như sau:

6. Lương Ngân Long Đảm Thương (Tam Tiêm Thương)

Vũ khí đặc trưng của Triệu Vân là cây thương thân dài, màu bạc, thường được gọi là Lương Ngân Long Đảm Thương hay Tam Tiêm Thương. Thương dài khoảng 9 thước, ước gần 2,97 m, trọng lượng khoảng 45 pound (xấp xỉ 20 kg).

Triệu Vân. (Ảnh: Sohu)

Nếu chỉ nhìn thông số, đây là món binh khí không hề nhẹ nhàng. Thế nhưng trong tay Triệu Tử Long, nó lại trở nên linh hoạt, ra chiêu gọn gàng, công thủ toàn diện.

Tại trận Trường Bản, Triệu Vân dùng chính cây thương này xông thẳng vào trận doanh quân Tào, một mình cứu A Đẩu, bảo vệ phu nhân của Lưu Bị giữa vòng vây dày đặc. Cảnh tượng ấy trở thành một trong những đoạn gây ấn tượng mạnh nhất cho hình tượng trung dũng của Triệu Tử Long trên trang tiểu thuyết.

5. Trượng Bát Xà Mâu

Trương Phi nổi tiếng với cây Trượng Bát Xà Mâu, loại mâu thân dài, đầu mũi uốn cong như hình con rắn. Theo mô tả, mâu dài khoảng 8 thước (gần 2,97 m) và nặng khoảng 50 pound (cỡ 22 kg).

Trương Phi. (Ảnh: Sohu)

Sách Thích Danh của Lưu Hạ Sở Thước còn ghi lại hình ảnh Trương Phi “tay cầm mâu dài tám thước, dọa giết địch trong nháy mắt”, cho thấy chỉ riêng việc ông đứng trên chiến trường, tay nắm mâu cũng đủ khiến kẻ đối diện chùn bước.

Trương Phi dựa nhiều vào sức vóc và nền tảng thể chất cường tráng. Với cây Xà Mâu trong tay, ông trở thành một trong Ngũ Hổ tướng của Lưu Bị, vừa là em kết nghĩa, vừa là trụ cột quân lực thời Thục Hán trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

4. Điện Lam Câu Liêm Thương

Mã Siêu là vị mãnh tướng được xem là sức địch vạn người thường gắn liền với Điện Lam Câu Liêm Thương. Trong trận Đồng Quan, ông cùng Hàn Toại chống lại quân Tào, cưỡi ngựa bạch, tay cầm câu hương dài 11 thước (khoảng 3,63 m), nặng 63 pound (tầm 28 kg).

Mã Siêu. (Ảnh: Sohu)

Vũ khí dài và nặng nhưng Mã Siêu vẫn điều khiển dễ dàng, liên tiếp đột phá trận hình quân Tào, ép Tào Tháo tới mức phải “vứt áo choàng, cắt râu” để cải trang, mới thoát chết.

Cũng chính với binh khí này, Mã Siêu từng giao chiến kịch liệt với Hứa Chử, sau đó lại so tài với Trương Phi mà không phân thắng bại, càng khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của ông.

3. Thanh Long Song Kích

Điển Vi là một trong những mãnh tướng theo Tào Tháo từ thuở ban đầu, nổi tiếng với sức lực phi thường. Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả ông từng một mình giữ vững đại kỳ trong cơn cuồng phong, khiến quân sĩ nể sợ.

Điển Vi. (Ảnh: Sohu)

Vũ khí gắn liền với Điển Vi là Thanh Long Song Kích với mỗi tay cầm một cây kích, tổng trọng lượng khoảng 80 pound (xấp xỉ 36 kg). So với những loại vũ khí cực dài khác, song kích không quá nổi bật về độ dài, nhưng phần nặng ở đầu kích khiến việc sử dụng rất tốn sức, không phải ai cũng kham nổi.

Trong lần cùng Tào Tháo đánh Trương Tú, Điển Vi trúng kế mai phục, tử trận ngay trước cửa trại. Khi ông đã ngã xuống, quân địch vẫn không dám xông qua thi thể vì quá khiếp sợ. Tào Tháo sau này lập miếu thờ và từng thốt lên rằng mất một người con, một người cháu cũng không đau như mất Điển Vi, đủ để thấy vai trò của ông lớn đến mức nào.

2. Thanh Long Yển Nguyệt Đao

Nhắc tới Quan Vũ, người ta lập tức nhớ đến cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao trứ danh. Trong tiểu thuyết, đao dài khoảng 8 thước (chừng 2,4 m), trọng lượng lên tới 82 pound (hơn 37 kg). Đao nặng như vậy, người thường chưa chắc nhấc lên nổi, chứ đừng nói dùng để tung hoành hàng trăm trận.

Quan Vũ. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng Quan Vũ luôn vác đao bên mình, lên ngựa xuống ngựa đều mang theo, vung lên là máu chảy đầu rơi. Hình tượng ấy góp phần tạo nên danh hiệu dũng tướng đứng đầu Ngũ Hổ tướng và sau này là hình ảnh Võ Thánh được dân gian thờ phụng, coi là biểu tượng của trung nghĩa và uy võ.

1. Phương Thiên Họa Kích

Đứng đầu bảng là Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố là món binh khí thường được nhắc tới khi nói về vũ khí nặng, nguy hiểm nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Lữ Bố vốn được ca tụng là “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố”, nghĩa là người mạnh nhất trong đám anh hùng, cưỡi chiến mã tốt nhất. Từ nhỏ, ông nổi tiếng sức lực hơn người, ưa luyện cung tên, đao thương. Có giai thoại kể lại rằng năm 11 tuổi, Lữ Bố đánh bại một đại lực sĩ trong tộc, khiến cả quận Ngũ Nguyên biết tiếng.

Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố được mô tả nặng tới 100 pound (khoảng 45 kg), dài tầm một trượng (xấp xỉ 3,3 m). Kiểu kích - giáo này vốn thường dùng trong nghi lễ, ít khi mang ra thực chiến vì quá dài và nặng, đòi hỏi người sử dụng phải có thể lực vượt trội và kỹ thuật cao.

Ấy vậy mà Lữ Bố lại dùng nó làm vũ khí chính, cưỡi Xích Thố, tay cầm Họa Kích xông pha trận mạc, từng giết Đổng Trác trong Tam Quốc Diễn Nghĩa và tham gia vô số trận chiến lớn nhỏ. Dù cuối cùng ông vẫn phải chết dưới tay Tào Tháo vì tính nóng nảy, bất trung và thiếu mưu lược, nhưng sức mạnh và uy danh của Lữ Bố cùng Phương Thiên Họa Kích đã trở thành huyền thoại.

Trong nhiều tư liệu, cả chính sử lẫn tiểu thuyết, hình tượng Lữ Bố luôn gắn liền với bộ ba nguy hiểm tuyệt đối: người dũng mãnh cưỡi ngựa Xích Thố tay cầm Phương Thiên Họa Kích, và chính cây kích này mới là ứng cử viên xứng đáng cho danh hiệu vũ khí nguy hiểm nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa.