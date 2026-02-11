Người dân bắt đầu về quê đón Tết, cửa ngõ TP.HCM ùn ứ cả ngày

Chị Thu Thảo (ngụ Bình Chánh, TP.HCM) cho biết hôm nay gia đình chị đi ô tô về quê ở Nghệ An đón Tết. Ra khỏi trung tâm thành phố là "dính" kẹt cục bộ từ nút giao An Phú đến Long Thành, lượng ô tô cá nhân quá đông. "Đoạn đường này những ngày bình thường đã ùn ứ, nay giáp Tết nhu cầu người dân đi lại cao nên tắc cứng, dòng ô tô cứ nối đuôi nhau nhích từng chút một... ", chị Thảo nói.