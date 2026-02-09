Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người đón kiều bào về quê ăn Tết

Một số kiều bào cho biết họ đã phải sắp xếp công việc từ sớm, chấp nhận giá vé máy bay tăng cao để có thể về quê đúng dịp Tết. “Chỉ cần được ăn bữa cơm tất niên với gia đình là mọi vất vả đều xứng đáng", chị Giang, hành khách vừa trở về từ Đài Loan chia sẻ khi đẩy hành lý.