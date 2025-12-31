Người dân rời TP.HCM về quê, cửa ngõ và bến xe đông đúc chiều cuối năm

Chiều 31/12, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 15h, không khí tại các bến xe và cửa ngõ TP.HCM bắt đầu trở nên nhộn nhịp khi lượng lớn người dân rời thành phố về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026.
Do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nhiều gia đình tranh thủ sắp xếp công việc, tay xách nách mang hành lý về quê sớm để tránh ùn tắc và chủ động lịch trình di chuyển.
Khoảng 16h, tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách đổ về mỗi lúc một đông. Khu vực sảnh chờ và các dãy quầy vé luôn trong tình trạng kín người, nhiều hành khách mang theo đồ đạc cồng kềnh, trẻ nhỏ.
Chị Thanh Thủy (quê Cà Mau) cho biết ban đầu gia đình không có kế hoạch về quê do có con nhỏ, ngại đường xa. Tuy nhiên, khi được nghỉ lễ liên tục 4 ngày, gia đình quyết định tranh thủ về sớm. “Năm trước tan làm mới đi nên kẹt xe, suýt lỡ chuyến. Năm nay rút kinh nghiệm, vậy mà mới 16h bến xe đã rất đông”, chị Thủy nói.
Đến khoảng 17h cùng ngày, tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, khu vực nút giao An Phú bắt đầu ghi nhận tình trạng giao thông căng thẳng. Lượng xe từ nhiều hướng đổ dồn về đây, đặc biệt là các phương tiện di chuyển theo hướng đi Đồng Nai. Có thời điểm, dòng xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn ứ.
Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch 2026, đại diện Bến xe miền Tây cho biết dịp Tết Dương lịch năm nay dự báo có khoảng 7.320 chuyến xe, phục vụ hơn 158.500 lượt hành khách. Cao điểm rơi vào ngày 31/12/2025 với khoảng 42.000 lượt khách, tiếp đến là ngày 1/1/2026 với khoảng 34.500 lượt khách.
Đáng chú ý, Bến xe Miền Tây khẳng định các nhà xe không tăng giá vé trong dịp lễ, đồng thời chuẩn bị phương án tăng cường, điều động phương tiện khi lượng khách tăng đột biến. Hành khách được khuyến cáo mua vé tại bến hoặc qua các kênh chính thức để đảm bảo quyền lợi.
Đại diện Bến xe Miền Đông cũng cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026. Dự kiến bến phục vụ khoảng 29.000 lượt hành khách với hơn 1.725 lượt xe, trong đó ngày cao điểm 1/1/2026 có gần 7.000 lượt khách. Trong khi đó, Bến xe Miền Đông cũ dự kiến phục vụ hơn 36.400 hành khách với gần 1.933 chuyến xe trong 5 ngày cao điểm. Riêng ngày 31/12/2025 được xác định là ngày cao nhất với khoảng 9.600 lượt khách.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng thời gian và tần suất hoạt động trong dịp Tết Dương lịch. Cụ thể, ngày 31/12, tuyến vận hành 264 chuyến, kéo dài thời gian hoạt động từ 5h đến 23h; ngày 1/1/2026 tăng lên 276 chuyến, trong đó có 20 chuyến chạy đêm từ 0h30 đến 2h. Đặc biệt, toàn bộ hành khách đi metro số 1 sẽ được miễn phí 100% vé trong dịp Tết Dương lịch 2026, nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực cho đường bộ.