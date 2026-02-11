Phát hiện ô tô chở hơn 15 tấn heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi đi bán dịp cận Tết

Ngày 11/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp Phòng CSGT phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi với số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 2h ngày 5/2, tại Km662+600 đường Hồ Chí Minh (xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra xe tải BKS 73C-117.XX có biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Thời điểm kiểm tra, xe tải do N.H.H. (SN 1984, trú xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chở theo T.T.H. (SN 1983, trú xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) là chủ hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 180 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 15,3 tấn. Toàn bộ số lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch; thùng xe không được niêm phong, kẹp chì theo quy định.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn nhiễm bệnh theo quy định. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, hai người khai nhận vận chuyển số lợn từ tỉnh Thái Nguyên vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau sự việc, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn theo đúng quy định.

Vụ việc đang được công an hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.