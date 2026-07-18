Khoảnh khắc tên lửa Iran xuyên lưới Patriot, đánh trúng căn cứ Jordan

(VTC News) -

Tên lửa đạn đạo Iran vượt qua tên lửa đánh chặn Patriot trước khi đánh trúng Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. (Video: AMK Mapping/X)

Ngày 18/7, tài khoản chuyên theo dõi chiến sự AMK Mapping đã đăng tải đoạn video ghi lại thời điểm 2 tên lửa đạn đạo của Iran xuyên qua hệ thống phòng không Patriot trước khi đánh trúng Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti tại Jordan.

Trong video, nhiều quả đạn đánh chặn Patriot được phóng lên để đối phó với tên lửa AMK Mapping nhưng dường như không thể ngăn chặn các mục tiêu. Quả tên lửa đầu tiên tạo ra một quầng sáng lớn khi va chạm, còn quả thứ hai gây ra vụ nổ dữ dội và tạo nên cột khói bốc cao.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti, cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 100 km về phía đông. Đây là nơi lực lượng quân đội Mỹ đồn trú.

Các quan chức Mỹ cho biết một số binh sĩ Mỹ đã bị thương sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ít nhất 2 căn cứ quân sự ở Jordan trong tuần này. Trong khi đó, chính phủ Jordan kiên quyết bác bỏ thông tin cho rằng có lực lượng Mỹ hiện diện hoặc được triển khai trên lãnh thổ đất nước, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công của Iran là không có cơ sở.

Khói bốc lên từ một vụ nổ trong cuộc không kích nhằm vào Iran mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Jordan thông báo đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) và 10 tên lửa phóng từ Iran, khẳng định "không có thương vong và thiệt hại vật chất" trong cuộc tấn công.

Căn cứ không quân Muwaffaq Salti là nơi đóng quân của 3 phi đoàn tiêm kích F-16 của Không quân Jordan, đồng thời tiếp nhận nhiều máy bay của Mỹ và đồng minh tham gia chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây cũng là một trong những mục tiêu nhiều lần bị Iran nhắm tới trong thời gian xung đột leo thang. Hôm 11/6, Tehran phóng ít nhất 4 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ này. Hệ thống phòng không Patriot bảo vệ sân bay đã khai hỏa 6 tên lửa đánh chặn, song dường như chỉ bắn hạ được 1 đến 2 mục tiêu.

Reuters dẫn lời Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết IRGC còn tuyên bố đã phá hủy ít nhất 2 máy bay chiến đấu Mỹ và 3 máy bay khác trong cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào rạng sáng 18/7 nhằm vào căn cứ Mỹ tại Al Azraq (Jordan).

Theo Tasnim, Mỹ đã nhiều lần xâm phạm lãnh thổ Iran kể từ ngày 7/4. Các hành động này vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Washington và Tehran ký một bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian hồi tháng trước. Theo đó, điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ quy định rõ việc chấm dứt mọi hành động gây hấn trên tất cả các mặt trận.

Iran cho biết các cuộc tấn công là để đáp trả những đòn đánh của Mỹ nhằm vào cầu, cơ sở điện và các hạ tầng khác của nước này.