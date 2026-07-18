Lai Châu thiệt hại gần 190 tỷ đồng sau mưa lũ

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 16h ngày 18/7, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ ước khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than chịu thiệt hại trên 120 tỷ đồng. Mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực, khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao.

Trong 24 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa rất lớn. Một số điểm có lượng mưa nổi bật như Ka Lăng 2 gần 200 mm, Pa Thắng 180 mm, Mường Tè 177 mm, Bum Tở 155 mm và Bum Nưa hơn 137 mm. Nước trên các sông, suối vẫn duy trì ở mức cao, trong khi nhiều sườn đồi đã bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất cũng như đời sống người dân.

Sau trận lũ quét kinh hoàng, xã Mường Than (Lai Châu) chìm trong cảnh tượng hoang. (Ảnh: Minh Đức)

Xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai này. Mưa lũ ở Lai Châu khiến 5 người tử vong, trong đó có 4 nạn nhân thiệt mạng và một trường hợp thi thể nam giới chưa xác định danh tính được phát hiện trong quá trình tìm kiếm tại khu vực bản Khoang, hạ lưu thủy điện Mường Mít.

Ngoài ra, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 4 người mất tích và ghi nhận 7 người bị thương.

Lũ quét cũng gây thiệt hại rất lớn về nhà ở. Có 14 căn nhà bị cuốn sập hoàn toàn, 11 căn hư hỏng trên 70%, 15 căn bị hư hỏng một phần và 17 hộ dân đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt của người dân bị đất đá vùi lấp hoặc nước lũ cuốn trôi.

Đối với sản xuất nông nghiệp, toàn bộ các bản trên địa bàn xã đều bị ảnh hưởng. Riêng khu vực bản Đội 11, khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản bị ngập, vùi lấp hoặc hư hỏng.

Nhiều máy xúc, xe chuyên dụng được huy động để dọn bùn đất, di chuyển đá tảng, khơi thông tuyến đường và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: Minh Đức)

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng hệ thống đường liên thôn, liên bản bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí ách tắc kéo dài. Bên cạnh đó, 30 cột điện bị gãy đổ, ảnh hưởng đến việc cấp điện và sinh hoạt của người dân.

Ngoài Mường Than, nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Báo cáo ghi nhận thêm 2 người bị thương tại Pa Ủ và Hua Bum.

Hàng chục ngôi nhà bị sạt lở, ngập úng hoặc phải di dời khẩn cấp tại các xã Than Uyên, Pa Ủ, Nậm Cuổi, Pắc Ta, Lê Lợi, Nậm Tăm, Khoen On và một số địa phương khác.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, cuốn trôi; nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ như Quốc lộ 4H, Quốc lộ 12, Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 129, 133, 134, 135, 138... xuất hiện hàng chục điểm sạt lở.

Tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, sạt lở đã cuốn mất khoảng 30 m nền đường, gây ách tắc giao thông. Ước tính thiệt hại tại các địa phương ngoài xã Mường Than vào khoảng 70 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì tình huống khẩn cấp tại xã Mường Than và điểm sạt lở trên Quốc lộ 12. Trong hai ngày 17 và 18/7, khoảng 800 lượt người cùng 50 lượt phương tiện, máy móc đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục các điểm sạt lở và mở đường tạm.

Lực lượng chức năng cũng đã sơ tán 336 người tại xã Mường Than cùng 26 hộ dân ở các địa phương khác đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục tìm kiếm người mất tích, khôi phục hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.