(VTC News) -

PHÁP 4 6 ANH Mbappe 48' 3' Rice Barcola 54' 18' Konsa Mbappe 66' 37' Saka Dembele 90+6' 45+2' Saka 87' Saka 90+8' Bellingham

Trận Pháp vs Anh tranh hạng 3 World Cup 2026 diễn ra trên sân Hard Rock ở Miami Gardens (Florida, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Anh mới nhất tại đây.

Cả đội tuyển Pháp và Anh đều tung ra sân đội hình thiếu nhiều trụ cột. Dù vậy, trạng thái tinh thần của 2 đội có sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là sau khi bàn thắng xuất hiện ở ngay phút thứ 3. Declan Rice cắt đường chuyền ở giữa sân, dẫn bóng đến sát vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ môn không kịp phản ứng.

Đội tuyển Anh dẫn 4-0 ngay trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Pháp trải qua hiệp đấu đầu tiên kém cỏi do đội hình thiếu tính tổ chức. Chỉ có những ngôi sao tấn công của họ cho thấy quyết tâm khi Kylian Mbappe cần bàn thắng để cạnh tranh với Lionel Messi trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026.Tuy nhiên, trong khi ngôi sao số 10 bỏ lỡ cơ hội, các đồng đội ở hàng phòng ngự và tuyến giữa lại để đội tuyển Anh thoải mái ghi bàn.

Đội tuyển Anh không áp đảo nhưng họ vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn (55%), tung ra 11 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích trong nửa đầu của trận đấu. Ezri Konsa nâng tỷ số lên 2-0 trong pha phạt góc. Saka lập cú đúp trong 10 phút ở cuối hiệp một để tạo ra tỷ số khó tin trước khi bước vào giờ nghỉ.

Cách biệt 4 bàn và lối đá thiếu sức sống của đội tuyển Pháp tạo ra cảm giác rằng họ buông xuôi. Tuy nhiên, sự điều chỉnh với 4 quyền thay người ngay đầu hiệp 2 của huấn luyện viên Didier Deschamps tạo ra bộ mặt khác hoàn toàn cho đội tuyển Pháp.

Mbappe ghi 2 bàn để tạm thời vượt qua Messi, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất World Cup 2026 (10 bàn) cũng như lịch sử giải đấu (22 bàn). Bradley Barcola cũng đóng góp 1 pha lập công. Pháp rút ngắn tỷ số còn 3-4 ở phút 66 và khiến phần còn lại của trận đấu trở nên hấp dẫn.

Đội hình Pháp và Anh

Pháp: Mike Maignan (16), Malo Gusto (2), Kylian Mbappe (10), Michael Olise (11), Adrien Rabiot (14), Ibrahima Konate (15), Warren Zaire-Emery (18), Theo Hernandez (19), Desire Doue (20), Rayan Cherki (24), Maxence Lacroix (26).

Anh: Dean Henderson (13), Ezri Konsa (2), Declan Rice (4), Marc Guehi (6), Bukayo Saka (7), Marcus Rashford (11), Morgan Rogers (17), Eberechi Eze (21), Ivan Toney (22), Djed Spence (25), Jarell Quansah (26).

Thông tin trước trận Pháp vs Anh

Đây là trận đấu thứ 103 của giải và cũng là lần ra sân cuối cùng của hai đội tại World Cup năm nay. Trọng tài người Venezuela Jesús Valenzuela điều hành trận đấu. Hai trợ lý Jorge Urrego và Tulio Moreno cũng mang quốc tịch Venezuela, trong khi trọng tài người Morocco Jalal Jayed đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Pháp vs Anh của Opta nghiêng về đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps. Pháp thắng 50,7% trong 25.000 lượt mô phỏng 90 phút, Anh đạt 25,6%, còn tỷ lệ hòa là 23,7%.

Đội tuyển Pháp đấu với Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ tư Pháp và Anh chạm trán tại World Cup. Anh thắng 2-0 năm 1966 và 3-1 năm 1982, trong khi Pháp vượt qua Tam sư với tỷ số 2-1 ở tứ kết World Cup 2022.

Tính trên mọi đấu trường, Anh thắng 17 trong 32 lần gặp Pháp. Les Bleus thắng 10 trận, hai đội hòa 5 lần. Tuy nhiên, Pháp chỉ thua một trong 9 cuộc đối đầu gần nhất, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa.

Anh từng hai lần góp mặt trong trận tranh hạng ba World Cup nhưng đều thất bại, trước Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018. Pháp có 2 chiến thắng trong 3 lần tranh huy chương đồng, lần lượt trước Tây Đức năm 1958 và Bỉ năm 1986.

Kylian Mbappe bước vào trận đấu với 8 bàn thắng, ngang Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. Harry Kane và Jude Bellingham cùng có 6 bàn. Mbappe cũng đang sở hữu 20 pha lập công tại các kỳ World Cup, chỉ kém một bàn so với Messi.