Iran tuyên bố đình chỉ cam kết ngừng bắn với Mỹ

(VTC News) -

Ngày 18/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran đã đình chỉ việc thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ (MoU) được ký gần đây, sau khi cáo buộc Mỹ "vi phạm các cam kết" của mình.

"Mỹ đã vi phạm và đình chỉ toàn bộ các cam kết theo khuôn khổ Biên bản ghi nhớ Islamabad. Chúng tôi cũng đã tạm ngưng các cam kết của mình. Chúng tôi không còn thực hiện chúng nữa và hiện đang bận rộn bảo vệ đất nước", ông Gharibabadi nói trong tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đăng tải.

Ông cho biết ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay là bảo vệ đất nước một cách kiên quyết, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đã nhận được câu trả lời cho thấy các hành động quân sự của nước này sẽ không giúp đạt được mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran đã đình chỉ việc thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ (MoU) vì Mỹ "vi phạm các cam kết". (Ảnh: AP)

"Nếu họ đủ khôn ngoan, họ nên lựa chọn những giải pháp khác", ông Gharibabadi nói.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết nước này đã tiến hành không kích Iran suốt 7 đêm liên tiếp tính đến ngày 18/7. Theo CENTCOM, các cuộc tấn công nhằm vào "các địa điểm giám sát, cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự, kho chứa vũ khí ngầm và năng lực tác chiến trên biển" của Iran.

Theo giới chức Kuwait và Tập đoàn Dầu khí Kuwait, thiệt hại nghiêm trọng nhất trong ngày xảy ra khi Iran tấn công một nhà máy khử mặn và một cơ sở dầu khí tại nước này. Hai đơn vị không công bố vị trí cụ thể của các mục tiêu bị tấn công.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng một nhà máy điện và cơ sở khử mặn tại tỉnh Hormozgan ở miền nam nước này. Mục tiêu bị tấn công nằm ở làng ven biển Bonji bên bờ eo biển Hormuz.

Tên lửa đạn đạo Iran vượt qua tên lửa đánh chặn Patriot trước khi đánh trúng Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. (Video: AMK Mapping/X)

Các đợt không kích trong đêm cũng làm hư hại hai đường hầm và một cây cầu trên tuyến đường cao tốc chính dẫn tới Bandar Abbas - cảng biển lớn nhất của Iran nằm gần đoạn hẹp nhất của eo biển Hormuz. Tehran cho biết đảo chiến lược Qeshm bên trong eo biển cũng đã bị tấn công.

Iran thừa nhận đã xảy ra "các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện" trong đợt không kích của Mỹ khi Bộ Năng lượng nước này kêu gọi người dân tại các tỉnh phía nam "đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan" tiết kiệm điện. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ những cơ sở nào bị đánh trúng.

Giới chức Iran cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ trong ba tuần qua, trong đó có 8 người chết trong vụ tấn công nhằm vào cây cầu hôm 18/7.