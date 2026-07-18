Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Anh: Chiến thắng chia tay Deschamps

(VTC News) -

Trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 19/7 (giờ Việt Nam) tại sân Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Mỹ). Opta nhận định tỷ lệ thắng trận Pháp vs Anh nghiêng về Les Bleus với 50,7% khả năng thắng trong 90 phút; Anh đạt 25,6%, còn tỷ lệ hòa là 23,7%.

Đây là trận cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp. Ở phía đối diện, Anh bước vào trận tranh hạng ba World Cup lần thứ ba trong lịch sử, sau khi thua Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018.

Thông tin nhanh trận Pháp vs Anh Thời gian: 4h ngày 19/7 (giờ Việt Nam) Sân: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ Giải đấu: Tranh hạng ba World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6

Nhận định bóng đá Pháp vs Anh

Đội tuyển Pháp không có đối thủ ở World Cup 2026 trước khi gặp phải Tây Ban Nha ở bán kết. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps thắng 5 trận đầu, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha phơi bày vấn đề về lối chơi của Pháp, khi họ không thể khỏa lấp bằng chất lượng cá nhân của các ngôi sao tấn công.

Đội tuyển Pháp đấu với Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Đội tuyển Anh gây thất vọng lớn khi thua Argentina ở bán kết. Họ dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, nhưng lại mắc phải sai lầm chiến thuật, để đối thủ lật ngược tình thế sau hơn 30 phút ép sân dồn dập. Làn sóng chỉ trích đổ dồn vào huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Đây là thử thách về mặt tinh thần cho cả 2 đội bóng. Những sai lầm ở trận bán kết là điều không thể vãn hồi, nhưng một chiến thắng khép lại giải đấu có thể xoa dịu phần nào những sức ép.

Lợi thế của đội tuyển Pháp là có nhiều hơn đối thủ một ngày hồi phục. Huấn luyện viên Didier Deschamps có động lực rõ ràng để chia tay bằng tấm huy chương đồng. Anh vẫn có Kane, Bellingham và nhiều cầu thủ tấn công giàu tốc độ, nhưng họ cần thoát khỏi trạng thái dè dặt từng khiến lợi thế trước Argentina biến mất.

Phong độ Pháp

Pháp thắng 5 trong 6 trận tại World Cup 2026, ghi 16 bàn và thủng lưới 4 lần. Trận thua Tây Ban Nha là lần duy nhất Les Bleus không ghi bàn tại giải. Điều đáng chú ý hơn là họ chỉ tạo 0,31 bàn thắng kỳ vọng ở bán kết, mức rất thấp so với chất lượng tấn công trước đó.

Đội tuyển Pháp thua Tây Ban Nha trong bối cảnh bị khắc chế hoàn toàn về chiến thuật. (Ảnh: Reuters)

Mbappe vẫn là trung tâm của Pháp. Anh đã có 20 bàn sau 21 trận World Cup và đang cạnh tranh danh hiệu ghi bàn với Lionel Messi. Trận gặp Anh vì thế vẫn có giá trị cá nhân lớn, dù đây không phải trận đấu mà Pháp muốn góp mặt.

Dembele, Olise và Doue giúp Pháp có nhiều hướng tấn công hơn so với chỉ đưa bóng cho Mbappe. Tuy nhiên, sau bài học trước Tây Ban Nha, Deschamps cần đội bóng của ông tấn công trực diện hơn, đặc biệt khi Anh không sở hữu khả năng kiểm soát bóng chặt như La Roja.

Phong độ Anh

Anh thắng 5 trận tại World Cup 2026, thành tích ngang bằng số trận thắng của họ ở kỳ World Cup 1966. Tam sư ghi 14 bàn, vượt qua thành tích 13 bàn tại Qatar 2022 để lập mốc ghi bàn tốt nhất của đội tuyển trong một kỳ World Cup.

Kane vẫn là điểm tựa tấn công lớn nhất. Tiền đạo này có 14 bàn ở World Cup, ngang Gerd Muller và chỉ kém Ronaldo Nazario 1 bàn. Bellingham cũng có giải đấu nổi bật, dù trận bán kết cho thấy Anh chưa đủ ổn định khi cần kiểm soát thế trận sau khi dẫn bàn.

Đội tuyển Anh thua ngược Argentina. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề của Anh nằm ở các trận knock-out gặp đối thủ mạnh. "Tam sư" đã thua cả 7 trận knock-out World Cup khi đối đầu các đội thuộc nhóm 10 đội hàng đầu thế giới. Trước Pháp, Tuchel cần một cách tiếp cận chủ động hơn thay vì kéo đội hình xuống quá sớm.

Thông tin lực lượng Pháp vs Anh

Pháp nhiều khả năng xoay tua ở một số vị trí. William Saliba gặp vấn đề ở lưng sau trận bán kết và khó đá chính. Maxence Lacroix, Ibrahima Konate, Rayan Cherki, Warren Zaire-Emery và N'Golo Kante đều có thể được trao cơ hội. Brice Samba từng gặp vấn đề nhẹ trong buổi tập, nhưng Mike Maignan vẫn là lựa chọn số một.

Anh không còn Jordan Henderson vì chấn thương cổ tay. Reece James gặp vấn đề cơ sau trận gặp Argentina, nhưng Jarell Quansah đã hết án treo giò và có thể trở lại đội hình. The Stats Zone cho rằng Tuchel có thể xoay tua, dù Kane và Bellingham vẫn được kỳ vọng tiếp tục đá chính do cuộc đua danh hiệu cá nhân.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh

Pháp: Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, Theo Hernandez; Kante, Zaire-Emery; Dembele, Cherki, Doue; Mbappe.

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Anh

Dự đoán Pháp - Anh: Đội nào thắng?

Opta dự đoán tỷ lệ thắng trận Pháp vs Anh nghiêng rõ về Les Bleus, nhưng các mô hình khác cho thấy cách biệt không quá lớn. Sports Mole phân tích tỷ lệ thắng của Pháp ở mức 39,65%, Anh 37,7%, còn hòa là 22,65%. Đây là cặp đấu mà động lực thi đấu và mức độ xoay tua có thể làm thay đổi đáng kể chất lượng trận đấu.

Chỉ báo bàn thắng nghiêng về kịch bản cởi mở hơn phần lớn các trận loại trực tiếp. Theo nhận định của Sports Mole, khả năng hai đội cùng ghi bàn là 65,75%, khả năng trận đấu vượt mốc 2 bàn là 65,05%. Đội tuyển Pháp hưởng trung bình 7,2 phạt góc trong 10 trận gần nhất, còn Anh đạt 5,6.

Pháp nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ khả năng tổ chức và sự linh hoạt trong cách triển khai bóng. Với Mbappe là mũi nhọn, cùng các vệ tinh tốc độ như Dembele hay Doue, Les Bleus có xu hướng tấn công trực diện, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Anh lại thiên về cách chơi cân bằng hơn, dựa vào khả năng giữ nhịp của Rice và sự sáng tạo của Bellingham. Kane đóng vai trò trung tâm trong các pha phối hợp, vừa làm tường vừa dứt điểm. Tuy nhiên, điểm yếu của Tam sư nằm ở việc dễ bị kéo giãn đội hình khi đối thủ tăng tốc ở hai biên.

Xét tương quan, Pháp nhỉnh hơn ở tốc độ và khả năng chuyển trạng thái, trong khi Anh có lợi thế về kiểm soát bóng và tổ chức tuyến giữa. Trận đấu nhiều khả năng diễn ra với thế trận giằng co, nhưng Pháp có thể tạo ra khác biệt nhờ những pha bứt tốc cá nhân và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Dự đoán kết quả: Pháp 2-1 Anh.