Thống kê đáng chú ý trận Anh vs Argentina: Lịch sử đối đầu ủng hộ 'Tam sư'

(VTC News) -

Trận Anh vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam tại Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Đây là trận bán kết thứ hai của World Cup 2026. Đội thắng trong cặp đấu này gặp Tây Ban Nha ở chung kết. Dựa trên dữ liệu thống kê trước trận, các mô hình máy tính đưa ra nhận định trận đấu Anh vs Argentina nghiêng về đại diện châu Âu nhưng chênh lệch rất nhỏ.

Thống kê đáng chú ý trận Anh vs Argentina

Anh vào bán kết World Cup lần thứ tư trong lịch sử và là lần thứ 2 trong 3 kỳ gần nhất. Lần duy nhất đội tuyển Anh vào chung kết là năm 1966 (vô địch).

Đội tuyển Anh thắng 4 trận World Cup liên tiếp, chỉ nhận 1 thất bại trong 11 trận World Cup gần nhất, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa (chỉ tính trong 120 phút).

Anh ghi 13 bàn tại World Cup 2026, cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của họ trong một kỳ World Cup. Mốc này từng được thiết lập tại World Cup 2022.

Messi đứng đầu về số bàn thắng và số kiến tạo trong lịch sử World Cup. (Ảnh: Reuters)

Harry Kane và Jude Bellingham cùng có 6 bàn tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có 2 cầu thủ cùng một đội tuyển ghi từ 6 bàn trở lên trong cùng một giải đấu. Ngoài Kane và Bellingham, cầu thủ duy nhất của đội tuyển Anh ghi bàn là Marcus Rashford.

Bellingham ghi cú đúp trong 2 trận knock-out gần nhất của đội tuyển Anh.Kane sẽ có trận thứ 121 cho đội tuyển Anh nếu ra sân trước Argentina. Anh vượt Wayne Rooney để trở thành cầu thủ tuyến trên (không tính thủ môn) có nhiều trận nhất cho đội tuyển Anh.

Anthony Gordon thực hiện 10 pha rê bóng trong trận thắng Na Uy, hoàn thành 4 lần. Đây là cầu thủ Anh đầu tiên có từ 10 pha rê bóng trong một trận World Cup kể từ Darius Vassell năm 2002.

Bukayo Saka đạt trung bình 1,01 kiến tạo mỗi 90 phút tại World Cup 2026, tính trong nhóm cầu thủ thi đấu từ 200 phút trở lên.

Argentina vào bán kết World Cup lần thứ sáu. Đội bóng Nam Mỹ đạt tỷ lệ đi tiếp 100% trong 5 lần trước đây.

Argentina thắng 6 trận liên tiếp, bất bại 12 trận gần nhất tại World Cup, với 10 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng này thắng 7 trong 9 trận knock-out World Cup gần nhất trước các đội châu Âu.

Argentina ghi từ 2 bàn trở lên trong 12 trận World Cup liên tiếp, vượt kỷ lục cũ của Uruguay trong giai đoạn 1930-1954.

Argentina ghi 17 bàn tại World Cup 2026. Argentina ghi đúng 3 bàn ở 4 trận gần nhất tại World Cup 2026.

Lionel Messi ghi 8 bàn tại World Cup 2026, ngang Kylian Mbappe trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới. Anh là cầu thủ đứng đầu về số bàn thắng và kiến tạo trong lịch sử giải đấu. Messi là cầu thủ thứ hai kể từ năm 1966 có từ 10 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng ở nhiều hơn một kỳ World Cup. Người còn lại là Kylian Mbappe.

Trận tứ kết gặp Thụy Sĩ là lần thứ 13 Argentina phải đá hiệp phụ tại World Cup, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu (thắng 11 trong 13 trận phải đá hiệp phụ).

Đội tuyển Anh ghi 2,2 bàn mỗi trận tại World Cup 2026. Argentina ghi trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Anh tung ra trung bình 15,3 cú sút mỗi trận, trung bình 5,8 quả phạt góc. Thông số này của Argentina là 15,8 cú sút và 5,2 lần phạt góc. Chỉ số thẻ vàng trung bình mỗi trận của Anh là 1,2. Argentina nhận trung bình 1 thẻ vàng mỗi trận.

Đội tuyển Anh trông cậy vào Bellingham. (Ảnh: Reuters)

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina

Anh và Argentina từng gặp nhau 14 lần trên mọi đấu trường. Anh thắng 6 trận, Argentina thắng 2 trận, còn lại là 6 trận hòa.

Đây là lần thứ sáu Anh và Argentina gặp nhau tại World Cup. Anh thắng 3 trong 5 lần trước đó, gần nhất là chiến thắng 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002.

Argentina thắng Anh 2-1 ở tứ kết World Cup 1986. Tại World Cup 1998, Argentina vượt qua Anh sau loạt luân lưu ở vòng 1/8.

Anh bất bại trong 90 phút ở 5 lần gần nhất gặp Argentina. Thất bại gần nhất của Anh trước Argentina trong thời gian thi đấu chính thức là trận thua 1-2 tại World Cup 1986.

Anh thắng 2 trận gần nhất gặp Argentina. Lần gần nhất là chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu tại Geneva tháng 11/2005.

Trong số các đối thủ Argentina từng gặp ít nhất 3 lần tại World Cup, Anh là một trong những đội khiến Albiceleste có tỷ lệ thắng thấp. Argentina chỉ thắng 20% số trận World Cup trước Anh.

Dự đoán Anh vs Argentina

Dự đoán Anh - Argentina: Đội nào thắng?

Các tính toán tỷ lệ thắng trận Anh vs Argentina của Opta cho thấy đây là cặp bán kết cân bằng nhất World Cup 2026. Theo mô hình của Opta, Anh thắng trong 38,2% số lần mô phỏng trước trận. Khả năng Argentina thắng trong 90 phút là 32%. Tỷ lệ hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 29,7%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, Anh vào chung kết trong 51,9% số lần mô phỏng. Tỷ lệ này của Argentina là 48,1%.

Anh có lợi thế ở cặp Kane - Bellingham. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào 2 cầu thủ cũng là điểm khiến hàng công Anh dễ bị khóa nếu Argentina kiểm soát tốt khu trung lộ. Argentina có nhiều kinh nghiệm hơn ở các trận đấu lớn. Messi vẫn là trung tâm của mọi đường lên bóng, nhưng Argentina không chỉ phụ thuộc vào anh khi Julian Alvarez, Alexis Mac Allister và các tiền vệ cũng thường xuyên đóng góp bàn thắng.

Kịch bản trận đấu có thể phụ thuộc vào việc đội nào ghi bàn trước. Nếu Anh mở tỷ số, Kane và Bellingham có đủ khả năng kéo trận đấu về nhịp chặt chẽ. Nếu Argentina vượt lên, kinh nghiệm kiểm soát các trận knock-out của Messi, De Paul, Mac Allister và Paredes có thể khiến Anh gặp nhiều áp lực.

Đây là trận đấu có xác suất rất sát. Anh được mô hình đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Argentina có nền tảng lịch sử bán kết và phong độ ghi bàn đủ mạnh để kéo trận đấu tới hiệp phụ hoặc luân lưu.

Trận Anh vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Anh vs Argentina.