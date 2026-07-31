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Lãi vay lên tới 14%, dòng tiền đang chảy về đâu?
(VTC News) -
Lãi suất cho vay lên tới 12-14%, dòng tiền đang đổ về đâu, bất động sản hay những kênh đầu tư khác.
Thanh Nga
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