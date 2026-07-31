Giá vàng hôm nay 31/7: Vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục đi lên do chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 giảm và đồng USD yếu hơn đã giúp kim loại phục hồi sau quyết định giữ nguyên lãi suất cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư.

Theo các chuyên gia, chính sách “giữ nguyên lãi suất” của Fed nhìn chung là tin tốt cho giá vàng, mặc dù nó cũng giúp đẩy lùi sự bất ổn xung quanh lạm phát, lãi suất và thị trường nói chung cho đến sau mùa hè, có khả năng khiến giá kim loại quý ổn định trong phạm vi gần đây thêm một thời gian nữa.

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report, cho biết kim loại quý đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

“Mặc dù kỳ vọng về lãi suất cao hơn thường gây áp lực giảm giá đối với kim loại quý, vì chúng không tạo ra lợi nhuận, nhưng chúng vẫn giữ vững giá trị khá tốt bất chấp điều đó”, ông viết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua) - 141,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua) - 141 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.105 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng thị trường đang chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Trung Quốc đã gia tăng mua vàng trong các nhịp giảm giá, phù hợp với chiến lược tích lũy dự trữ khi giá điều chỉnh. Áp lực bán chủ yếu đến từ các thị trường phát triển làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Về kỹ thuật, cả phe mua và phe bán vẫn chưa chiếm ưu thế. Mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce tiếp tục được bảo vệ, nhưng các nhịp phục hồi gần đây đều chưa vượt được đỉnh trước đó.

Các chuyên gia của CPM Group đưa ra khuyến nghị mua vàng trong ngắn hạn khi giá dao động quanh 4.068 USD/ounce, với mục tiêu 4.220 USD/ounce trong giai đoạn từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 và mức cắt lỗ tại 3.980 USD/ounce.

Theo CPM Group, giá vàng vẫn nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn kể từ mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.