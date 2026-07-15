Vì sao trận Anh vs Argentina căng thẳng nhất lịch sử bóng đá?

(VTC News) -

Ngày 16/7, Argentina sẽ đối đầu với Anh tại vòng bán kết World Cup 2026. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai trong bốn đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA, mà còn được xem là màn chạm trán giữa những kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong lịch sử World Cup. Suốt hơn 60 năm, hai đội đã tạo nên chuỗi đối đầu đầy tranh cãi và những khoảnh khắc định hình bóng đá hiện đại.

Trận đấu dẫn đến sự ra đời của thẻ vàng và thẻ đỏ

Hai đội gặp nhau lần đầu ở World Cup 1962, khi Anh thắng Argentina 3-1 ở vòng bảng. Tuy nhiên, cuộc tái đấu tại tứ kết World Cup 1966 trên sân Wembley mới là trận đấu đi vào lịch sử.

Sau chiến thắng 1-0 của đội chủ nhà, HLV Alf Ramsey gọi các cầu thủ Argentina là "những con thú". Trong khi đó, truyền thông Argentina coi đây là "vụ cướp thế kỷ", bởi đội trưởng Antonio Rattin bị truất quyền thi đấu và họ cho rằng bàn thắng quyết định của Geoff Hurst đã việt vị.

Sau trận đấu căng thẳng tại World Cup 1966, theo yêu cầu của HLV trưởng tuyển Anh Alf Ramsey, cầu thủ hai đội Anh và Argentina đã không đổi áo cho nhau.

Rattin, người vừa qua đời cuối tuần trước ở tuổi 89, bị trọng tài Rudolf Kreitlein cảnh cáo hai lần vì phạm lỗi với Bobby Charlton và Geoff Hurst. Tuy nhiên, ông từ chối rời sân khi bị đuổi.

Sau nhiều phút phản đối, Rattin chỉ chịu rời sân khi có hai cảnh sát hộ tống. Trước khi đi vào đường hầm, ông còn ngồi lên tấm thảm đỏ dành riêng cho Nữ hoàng Elizabeth II để phản đối quyết định của trọng tài.

Khi trận đấu kết thúc, Roberto Ferrero của Argentina đã xô đẩy trọng tài, trong khi Ermindo Onega nhổ nước bọt vào mặt Phó chủ tịch FIFA Harry Cavan. Cả hai cầu thủ đều bị treo giò ba trận. Ngoài ra, một cầu thủ Argentina khác được cho là đã tiểu tiện ngay trong đường hầm sân vận động.

Chính sự hỗn loạn ấy khiến Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau đó quyết định đưa thẻ vàng và thẻ đỏ vào bóng đá nhằm giúp các quyết định của trọng tài trở nên rõ ràng hơn, tránh những bất đồng leo thang trong trận đấu.

"Bàn tay của Chúa"

Nếu phải chọn một khoảnh khắc tiêu biểu nhất cho sự kình địch giữa Anh và Argentina, đó sẽ là phút 51 của trận tứ kết World Cup 1986 trên sân Azteca (Mexico City) ngày 22/6/1986. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng, đồng thời tai tiếng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Những bức ảnh chụp khi đó cho thấy Diego Maradona, đội trưởng Argentina và là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó, bật cao tranh chấp với thủ môn Peter Shilton của tuyển Anh. Ông dùng tay đưa bóng vào lưới, giúp Argentina vươn lên dẫn trước 1-0.

Các cầu thủ Anh lập tức vây lấy trọng tài người Tunisia Ali Bin Nasser để phản đối quyết định công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, Maradona đã chạy đi ăn mừng và bàn thắng vẫn được tính.

Bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Maradona.

Chỉ bốn phút sau, ông tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha solo ngoạn mục - bàn thắng được nhiều người đánh giá là đẹp vĩ đại, đối lập hoàn toàn với sự tai tiếng của bàn mở tỷ số. Hai bàn thắng đã góp phần đưa Argentina trở thành nhà vô địch của kỳ giải năm ấy.

Khi được hỏi về bàn thắng gây tranh cãi, Maradona đã đưa ra một trong những câu nói nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá: "Một chút bằng cái đầu của Maradona và một chút bằng bàn tay của Chúa".

Beckham đối đầu với Simeone

Vào thời điểm năm 1998, David Beckham là "cậu bé vàng" của bóng đá Anh và được xem là đội trưởng tương lai của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau trận đấu kinh điển ở vòng 1/8 World Cup 1998 tại Pháp, anh thức dậy trước những dòng tít gay gắt trên các mặt báo như "10 chú sư tử quả cảm, một cậu bé ngốc nghếch", sau khi bị truất quyền thi đấu vì cú đá trả đũa Diego Simeone.

Beckham bị quy trách nhiệm cho thất bại của tuyển Anh vì khiến đội phải chơi với 10 người trong suốt gần một giờ đồng hồ. Cựu tiền vệ Manchester United và Real Madrid sau này thừa nhận đây là bước ngoặt có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự nghiệp của mình.

"Tôi nhớ Diego Simeone đặt tay lên sau đầu tôi, hình như anh ấy xoa đầu hoặc kéo tóc tôi một chút, và rồi tôi chỉ phản ứng theo bản năng. Tấm thẻ đỏ cùng những gì xảy ra sau đó trong nhiều năm tiếp theo có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Các cầu thủ Argentina luôn rất giỏi trong những tình huống như vậy. Đó là những điều vẫn thường xảy ra trên sân cỏ", Beckham kể lại.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian năm 2002, Diego Simeone thừa nhận ông đã chủ động tận dụng tình huống để khiến Beckham bị đuổi khỏi sân.

"Tôi vừa vào bóng với cậu ấy và cả hai cùng ngã xuống đất. Khi tôi đang cố đứng dậy thì Beckham đá tôi từ phía sau và tôi đã tận dụng tình huống đó. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy", Dieogo Simeone nhớ lại.

David Beckham nhận thẻ đỏ vì cú đá trả đũa Diego Simeone.

4 năm sau tại World Cup 2002, Beckham có màn trả món nợ ngọt ngào. Đây là trận đấu mà David Beckham rũ bỏ nỗi ám ảnh từ chiếc thẻ đỏ bốn năm trước, đồng thời khép lại chương đau đớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Phút 44 trên sân Sapporo (Nhật Bản), tuyển Anh được hưởng một quả phạt đền. Beckham bước lên chấm 11 m với cơ hội chuộc lỗi sau World Cup 1998 và anh không bỏ lỡ. Tiền vệ đội trưởng đánh bại thủ môn Pablo Cavallero bằng một cú sút quyết đoán, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

"Cách tôi ăn mừng sau bàn thắng cho thấy nó có ý nghĩa lớn thế nào với bản thân, với các đồng đội. Có lẽ đó cũng là khoảnh khắc người hâm mộ và công chúng Anh thực sự tha thứ cho tôi", Beckham nhớ lại.

Đó cũng là lần gần nhất hai đội gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Lần chạm trán gần nhất giữa hai nền bóng đá diễn ra năm 2005 trong một trận giao hữu, khi Anh thắng 3-2. Kể từ đó đến nay, họ chưa có dịp tái ngộ ở bất kỳ giải đấu lớn nào, cho tới cuộc đối đầu giữa hai đội ở Atlanta ngày 16/7 sắp tới.