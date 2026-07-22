VOV làm việc với Đài RTP Bồ Đào Nha, trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh và chuyển đổi số

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bồ Đào Nha, đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha (RTP) nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong sản xuất chương trình và thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia.

Đón tiếp đoàn có ông Nicolau Santos, Chủ tịch Hội đồng Quản trị RTP, ông Carlos Barrocas, Giám đốc Thể chế và Quan hệ đối ngoại của RTP cùng lãnh đạo các đơn vị biên tập, phát thanh và nền tảng số. Tham dự buổi làm việc về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng.

PTGĐ Đài TNVN Ngô Minh Hiển tặng quà ông Nicolau Santos, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đài PTTH quốc gia Bồ Đào Nha.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan đã trao đổi về mô hình hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha (RTP) trong bối cảnh chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái nội dung số, phát triển podcast và đổi mới phương thức sản xuất, phân phối nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng.

Ngoài giới thiệu về mô hình tổ chức, chiến lược phát triển của RTP, Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha đã dẫn đoàn công tác của VOV tham quan hệ thống studio, các không gian sản xuất chương trình và tìm hiểu hoạt động của ANTENA 2, kênh phát thanh chuyên về âm nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển, jazz của RTP.

Đại diện RTP chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kênh phát thanh chuyên biệt, phát triển nội dung âm nhạc chất lượng cao phục vụ công chúng và những vấn đề về bản quyền.

Đoàn công tác của VOV làm việc với Lãnh đạo Đài PTTH Bồ Đào Nha RTP

Đoàn công tác của VOV làm việc với Lãnh đạo Đài PTTH Bồ Đào Nha RTP

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển đánh giá cao các kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha (RTP), trong đó có kênh ANTENA 2, đặc biệt là cách RTP duy trì và phát huy vai trò của một kênh phát thanh chuyên sâu về âm nhạc và nghệ thuật trong hệ sinh thái truyền thông số.

Những kinh nghiệm trong xây dựng nội dung, tổ chức sản xuất và vận hành của ANTENA 2 là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, góp phần hỗ trợ VOV trong kế hoạch ra mắt kênh âm nhạc cổ điển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc chất lượng cao của công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn, quảng bá các giá trị âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao cuộc trao đổi, coi đây là cơ hội để tăng cường hiểu biết về mô hình hoạt động của mỗi cơ quan, đồng thời thống nhất duy trì kênh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát thanh, nội dung số và chuyển đổi số. Đồng thời hai bên đã trao đổi nội dung hợp tác và thống nhất sẽ ký kết Văn bản Thoả thuận Hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác tham quan studio và trường quay của Đài PTTH Bồ Đào Nha

Đoàn công tác tham quan studio và trường quay của Đài PTTH Bồ Đào Nha

Trong chương trình công tác tại Bồ Đào Nha, đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng cùng các cán bộ Đại sứ quán đã tiếp đoàn, trao đổi về quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại sở tại và công tác thông tin đối ngoại. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của VOV tại Bồ Đào Nha, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Chuyến công tác của đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bồ Đào Nha không chỉ giúp đoàn tìm hiểu mô hình hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha mà còn mở ra những kết nối ban đầu giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia, tạo nền tảng để nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong tương lai, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của VOV.