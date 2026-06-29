VOV phát động cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Philippines

(VTC News) -

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Philippines, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (12/7/1976-12/7/2026). Cuộc thi nhằm góp phần tăng cường hiểu biết về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines, đồng thời thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và Philippines biết tiếng Việt, đang sinh sống hợp pháp tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và quan tâm đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 20/7, theo hình thức "Quiz" kết hợp giữa giải đáp câu đố trắc nghiệm và bài thi tự luận. Thí sinh có thể thể hiện bài thi tự luận thông qua các định dạng phong phú: bài viết, audio, video hoặc TikTok.

Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội... của các tổ chức, cá nhân. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi.

Đài Tiếng nói Việt Nam khuyến khích các cá nhân quan tâm tham gia cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Philippines trong dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.