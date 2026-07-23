XSMT 23/7 - Kết quả XSMT hôm nay thứ 5 23/7/2026

Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay thứ 5 ngày 23/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 23/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Quay XSMT tổ chức ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Đến lượt Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay thưởng.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) thực hiện quay số.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được mở tại đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Có các đài như Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Để được công nhận là vé trúng thưởng hợp lệ, tờ vé phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin đúng với kỳ quay và ngày mở thưởng, đồng thời dãy số dự thưởng phải trùng với một trong các hạng giải đã công bố.

Ngoài ra, vé cần còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa và phải được mang đi lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng

Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng hoặc ngày kết thúc lưu hành của tờ vé.

Sau khi hết thời hạn này, vé số sẽ mất hiệu lực và không còn đủ điều kiện để được chi trả giải thưởng theo quy định.

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