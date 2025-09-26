VOV tiếp đoàn truyền thông Vân Nam và Sơn Đông, đẩy mạnh hợp tác đa nền tảng

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) đón đoàn Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam do ông Thái Tường Vinh, Phó Trưởng ban tuyên truyền tỉnh Vân Nam dẫn đầu và Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn Đông do ông Hà Hiến Trác, Tổng giám đốc dẫn đầu sang thăm và làm việc với Đài TNVN.

Cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác với Vân Nam

Tham dự buổi làm việc với đoàn Vân Nam sáng 26/9, về phía Đài TNVN, có ông Ngô Minh Hiển – Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN; ông Nguyễn Vũ Duy – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế; Lãnh đạo Ban Thời sự VOV1; Lãnh đạo Ban Đối ngoại VOV5; Lãnh đạo Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Về phía Trung Quốc, có ông Thái Tường Vinh – Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam; bà Trương Oánh – Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vân Nam; ông Giang Lịch – Trưởng phòng Truyền thông Quốc tế, Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam; bà Trữ Đông Hoa – Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quốc tế khu vực Nam Á & Đông Nam Á, tỉnh Vân Nam; ông Trần Khâm – Phó Trưởng phòng Công tác Truyền thông – Thông tin và Bình luận mạng, Văn phòng Ủy ban An ninh mạng & Thông tin hóa tỉnh Vân Nam.

VOV làm việc với đoàn Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam. (Ảnh: Đinh Trung)

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa Đài TNVN và Đài PTTH tỉnh Vân Nam thời gian qua, đặc biệt là các hợp tác cụ thể sau khi hai bên ký Thỏa thuận hợp tác vào tháng 5/2024.

Một số hoạt động nổi bật bao gồm: Trao đổi phim tài liệu, hoạt hình của Đài Vân Nam; Đài Vân Nam đón đoàn phóng viên Việt Nam sang làm chương trình về đoàn 59 (đoàn phóng viên cán bộ Việt Nam sơ tán sang Vân Nam và phát sóng chương trình từ đây trong 18 tháng 1973–1974). Hai bên cũng thảo luận về khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Ông Ngô Minh Hiển chúc mừng chương trình nghệ thuật trung thu Việt - Trung "Chung một vầng trăng - trăng rằm lung linh - thắm tình láng giềng" mà các đơn vị Vân Nam đã hợp tác cùng Việt Nam tổ chức thành công tối 25/9 tại Hà Nội. Ông nhấn mạnh cuộc gặp tại Đài TNVN là một hoạt động rất ý nghĩa, mong các cơ quan báo chí, truyền thông hai bên nên thường xuyên có những hoạt động trao đổi, hợp tác trong tương lai.

Ông bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại lịch sử, khi tỉnh Vân Nam đã tạo điều kiện để đoàn cán bộ, phóng viên Việt Nam đến Vân Nam làm chương trình về đoàn 59. Mối quan hệ giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam cùng Đài Tiếng nói Việt Nam phù hợp với định hướng của các nhà lãnh đạo hai nước trong việc nâng tầm quan hệ hợp tác, trong đó nhấn mạnh vai trò của báo chí, truyền thông.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu. (Ảnh: Đinh Trung)

Trong phát biểu, ông Ngô Minh Hiển cũng giới thiệu về Đài Tiếng nói Việt Nam, đơn vị vừa kỷ niệm 80 năm thành lập, ra đời chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Từ phát thanh đơn thuần, Đài đã phát triển thành một hệ thống đa phương tiện với các nền tảng xuyên biên giới, lan tỏa trên mạng xã hội nhằm kết nối nhanh chóng và rộng rãi nhất với công chúng trong và ngoài nước.

Đài có 13 cơ quan thường trú nước ngoài, trong đó cơ quan thường trú tại Bắc Kinh là một trong những đơn vị lâu đời nhất, cùng với 6 cơ quan thường trú trong nước. Trong 5 năm qua, Đài liên tục đạt giải cao tại Giải thưởng Phát thanh truyền hình khu vực ABU.

Đáp lại, ông Thái Tường Vinh bày tỏ vinh dự khi được đến thăm Đài TNVN đúng vào dịp Tết Trung thu và kỷ niệm của Đài, một nơi có bề dày lịch sử, truyền thống. Ông cho rằng Đài PTTH Vân Nam cũng mang nhiều sứ mệnh tương đồng với Đài TNVN.

Việc hợp tác với Việt Nam luôn ở vị trí tiên phong trong hợp tác song phương, từ các cơ chế hợp tác như Lan Thương – Mekong, RCEP cho đến những hiệp định quốc tế khác; từ việc trái cây và cà phê Việt Nam vào Trung Quốc qua cửa khẩu Vân Nam cho đến các hợp tác văn hóa, dân sinh. Tỉnh Vân Nam hiện có 6 di sản thế giới, giàu tài nguyên và là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch Việt Nam.

Ông khẳng định, thực tiễn đã chứng minh hợp tác truyền thông giữa Việt Nam và Vân Nam có nền tảng vững chắc và tiềm năng to lớn.

Ông Thái Tường Vinh phát biểu. (Ảnh: Đinh Trung)

Ông Thái Tường Vinh nêu năm hướng phát triển hợp tác cụ thể. Thứ nhất, hai đài có thể cùng sản xuất các chương trình đặc biệt, phát sóng hàng tuần về kinh tế, thương mại, thông quan cửa khẩu, hay giới thiệu nét đặc sắc văn hóa, truyền thuyết dân gian, kỹ năng di sản phi vật thể, cũng như các điểm du lịch nổi bật của hai nước.

Thứ hai, hai bên có thể đồng sản xuất phim tài liệu, chẳng hạn phim tài liệu về lịch sử và truyền thống cách mạng. Thứ ba, hai đài nên tăng cường đào tạo và trao đổi nhân lực, cử phóng viên, biên tập viên đến phỏng vấn và học tập tại chỗ.

Thứ tư, dựa trên nền tảng truyền thông khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc, hai bên có thể sản xuất chương trình về văn hóa địa phương, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Thứ năm, hai đài có thể trao đổi các chương trình chất lượng cao như phim truyền hình, phim tài liệu để phát sóng chung; điển hình như việc Đài Vân Nam đã cung cấp phim "Nhật ký trưởng thành của Thiên Thiên" cho VTV.

Ông bày tỏ sự tin tưởng, khẳng định Vân Nam nguyện cùng VOV chung tay tiến bước, hướng tới hợp tác lâu dài. Cuối lời, ông trân trọng mời lãnh đạo và phóng viên VOV đến thăm Vân Nam.

Tiếp nối, các đại biểu tiếp tục trao đổi về những chương trình cụ thể có thể triển khai ngay trong thời gian tới, đặc biệt là phát triển và phát sóng các sản phẩm trao đổi trên các nền tảng truyền thông mới.

Bà Trương Oánh bày tỏ sự xúc động khi được đến thăm các đồng nghiệp tại VOV. Bà giới thiệu về các hướng phát triển mới của Đài PTTH Vân Nam, trong đó cho biết tỉnh Vân Nam đã thành lập Liên minh người nổi tiếng trên mạng và Trung tâm Truyền thông với Đại học Bắc Kinh, đồng thời bày tỏ hy vọng Đài TNVN có thể giới thiệu các nhân vật có ảnh hưởng trên internet để hợp tác.

Bà nhấn mạnh, trong ứng dụng công nghệ mới, Đài PTTH Vân Nam cũng đang đi đầu và rất vui mừng được giới thiệu các công nghệ tới các đồng nghiệp Việt Nam.

Đặt nền móng hợp tác với Sơn Đông

Tại buổi làm việc với đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn Đông do ông Hà Hiến Trác, Tổng giám đốc dẫn đầu, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, trong vài tháng qua, Đài TNVN đã thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác Trung Quốc như Đài Trung ương, Quảng Tây, Vân Nam và cũng vui mừng được đón đoàn Sơn Đông tới thăm, mong muốn có thể cùng trao đổi, tiến tới ký kết biên bản hợp tác trong thời gian tới.

VOV tiếp đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: Đinh Trung)

Ông Hà Hiến Trác gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đài TNVN. Ông giới thiệu về tỉnh Sơn Đông – một địa phương có quy mô lớn về dân số và kinh tế của Trung Quốc, với các di sản văn hóa và truyền thống.

Ông cho biết, mỗi năm, đơn vị sản xuất hơn 10.000 giờ chương trình thời sự, khoảng 180.000 video ngắn và trên 2.600 chương trình phát sóng trực tiếp. Sơn Đông cũng đã thành lập chương trình truyền thông quốc tế nhằm thúc đẩy trao đổi với các cơ quan báo chí nước ngoài. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng hợp tác trong tương lai và trân trọng mời Đài TNVN đến thăm Sơn Đông.

Đáp lời, ông Ngô Minh Hiển bày tỏ ấn tượng với thành công của đài PTTH Sơn Đông, đặc biệt trong việc sản xuất nội dung trên các nền tảng công nghệ mới, ứng dụng di động, góp phần tiếp cận sâu rộng với độc giả trẻ. Ông đề xuất hai bên nghiên cứu, xây dựng biên bản hợp tác để triển khai những nội dung hợp tác mong muốn trong thời gian sớm nhất, khẳng định mong muốn đặt viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ hợp tác.

VOV tiếp đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: Đinh Trung)

Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông (PTTH) là một trong những cơ quan phát thanh - truyền hình cấp tỉnh quan trọng của Trung Quốc, được thành lập năm 2001 trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh Nhân dân Sơn Đông và Đài truyền hình Sơn Đông. Với vai trò là tập đoàn truyền thông tổng hợp có tầm ảnh hưởng lớn nhất tỉnh, Đài PTTH Sơn Đông hiện sở hữu hơn mười kênh phát thanh và trên mười kênh truyền hình, bao gồm các lĩnh vực tin tức, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đời sống, thể thao, thiếu nhi, nghệ thuật... phục vụ nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng.

Những năm gần đây, Đài tích cực thúc đẩy sự phát triển của truyền thông hội tụ, xây dựng hệ sinh thái truyền thông toàn diện bao gồm truyền hình, phát thanh, trang web, ứng dụng di động, các nền tảng mạng xã hội,... "Ứng dụng Tin nhanh" của Đài PTTH Sơn Đông trở thành một trong những kênh thông tin - tin tức có sức ảnh hưởng nhất tỉnh Sơn Đông, không chỉ phủ sóng toàn Trung Quốc mà còn vươn ra quốc tế.