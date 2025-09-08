+
80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam: Hành trình tự hào cùng dân tộc
(VTC News) -
Trải qua 80 năm lịch sử, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là người bạn đồng hành, kết nối hàng triệu trái tim người Việt.
DUNG NHIÊN - THÙY TRANG - LÊ HOÀNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
21:41 08/09/2025
VTC NEWS TV
Công an điều tra vụ bé trai bị cha đá, đạp dã man ở Lâm Đồng
21:35 08/09/2025
Tin nóng
Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự trình đại hội đảng bộ 6 tỉnh
21:07 08/09/2025
Tin nóng
Hà Nội: Bùn nhão phun cao nửa mét trên phố Giang Văn Minh
21:01 08/09/2025
Tin nóng
Đặc vụ Mỹ tràn vào nhà máy Hyundai, hàng trăm người Hàn Quốc bị bắt giữ
20:54 08/09/2025
VTC NEWS TV
Từ ngày 9/9, thanh tra toàn bộ tổ chức tín dụng kinh doanh vàng
20:48 08/09/2025
VTC NEWS TV
Từ 9/9 xử phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc ở miền Bắc
20:48 08/09/2025
Tin nóng
Tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cướp: Người chủ 88 tuổi bị thương nặng
20:40 08/09/2025
VTC NEWS TV
Lần đầu ghép tuỷ đồng loại Thalassemia từ mẹ, bất đồng nhóm máu, bé gái 6 tuổi được cứu sống
20:36 08/09/2025
Tin tức
Khánh thành công trình 'Thắp sáng đường thôn biên giới'
20:29 08/09/2025
Tin nóng
18 ngôi mộ liệt sĩ bị đục phá: Chính quyền đối thoại với các thân nhân
20:27 08/09/2025
VTC NEWS TV
Bắt nhóm ‘quý bà’ ở Đà Nẵng điều hành đường dây số đề, giao dịch gần 4 tỷ đồng
20:23 08/09/2025
Bản tin 113
Hơn 13.000 ca nhiễm HIV mỗi năm
20:19 08/09/2025
Tin tức
Australia: Người phụ nữ dùng nấm độc sát hại gia đình chồng lĩnh 3 án chung thân
20:19 08/09/2025
Thời sự quốc tế
Israel chấp thuận đề xuất ngừng bắn ở Gaza của Tổng thống Trump
20:10 08/09/2025
Thời sự quốc tế
VFF nói về giải đấu giúp U17 Việt Nam mơ World Cup
20:04 08/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Đan Trường lần đầu tiết lộ về căn bệnh mắc phải suốt nhiều năm qua
19:50 08/09/2025
Sao Việt
Thủ tướng: Ưu tiên AI, trợ lý ảo trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật
19:29 08/09/2025
Tin nóng
Tạm giữ hình sự kẻ đâm chết Thiếu tá công an ở Đắk Lắk
19:22 08/09/2025
Bản tin 113
Nguyên nhân nha sĩ dùng gậy sắt tấn công khách hàng ở TP.HCM
19:20 08/09/2025
Tin tức
Mạnh ‘gỗ’ thao túng kiểm lâm, quân sư cho Vi ‘ngộ’ thế nào?
19:17 08/09/2025
An ninh hình sự
Hà Nội 'hỏa tốc' xây dựng phương án cấm xe tải đi làn 1 trên hai tuyến cao tốc
19:12 08/09/2025
Tin nóng
Uống viên dầu cá vào thời điểm nào tốt nhất?
19:02 08/09/2025
Tư vấn
Nhạc hiệu sôi động này gợi bạn nhớ tới chương trình nào của VOV?
19:00 08/09/2025
Ca Nhạc
Cận cảnh võ sĩ MMA Nga gãy chân vì đá trúng đối thủ
19:00 08/09/2025
Võ Thuật
Tấn công khủng bố tại Jerusalem, hơn 20 người thương vong
18:58 08/09/2025
Thời sự quốc tế
Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026
18:45 08/09/2025
Tài chính
933 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2025
18:36 08/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Cựu Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà: Nghề trợ lý có rủi ro không lường trước
18:33 08/09/2025
Pháp đình
Dự báo thời tiết 9/9: Miền Bắc đón đợt mưa lớn, trọng tâm ở vùng núi và trung du
18:30 08/09/2025
Thời tiết