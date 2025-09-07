VOV đồng hành, phát thanh địa phương khởi sắc và gần dân hơn

(VTC News) -

Sáng 7/9, trong không khí trang trọng và ấm áp, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.

Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng của cơ quan báo chí quốc gia mà còn gợi lên tình cảm sâu nặng của các thế hệ làm báo phát thanh tại các địa phương - những người luôn coi VOV là điểm tựa, là người đồng hành bền bỉ trong chặng đường làm nghề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tham quan gian trưng bày tại Lễ kỷ niệm.

Sóng VOV là ký ức tuổi thơ và hành trang nghề nghiệp

Bày tỏ xúc động với truyền thống 80 năm đồng hành cùng dân tộc của VOV, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên, cho rằng sự ra đời của VOV từ mùa thu lịch sử năm 1945 đã trở thành một phần ký ức gắn liền với nhiều thế hệ.

"Từ khi tôi còn nhỏ, kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành ký ức trong trẻo, một phần văn hóa gắn bó với tuổi thơ. Sau này, khi ra trường và bước vào nghề phát thanh - truyền hình, tôi càng thêm gắn bó và đồng hành cùng sóng phát thanh quốc gia này", bà Hoài bộc bạch.

Theo bà Hoài, nếu trước kia VOV chủ yếu tiếp cận công chúng qua những chiếc radio hay băng cát sét, thì nay, trong thời đại số, các chương trình của Đài đã có mặt trên nhiều nền tảng hiện đại, tạo điều kiện để khán thính giả, nhất là giới trẻ dễ dàng tiếp cận.

Chia sẻ về sự đồng hành của VOV với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên, bà Hoài cho hay, địa phương thường xuyên nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ VOV, không chỉ về đào tạo, tập huấn nghiệp vụ mà còn qua việc chia sẻ các chương trình chất lượng để phát sóng, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến công chúng.

Phó Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên đánh giá, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của VOV luôn cởi mở, thân thiện, không hề có sự phân biệt giữa Trung ương và địa phương. Đặc biệt, các ban chuyên môn của VOV thường xuyên về cơ sở để bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp đội ngũ làm phát thanh tại địa phương ngày càng chuyên nghiệp hơn.

"Thời gian tới, tôi mong muốn VOV tiếp tục định hướng phát triển mạnh mẽ báo nói - loại hình báo chí đặc biệt phù hợp với nhịp sống hiện đại. Trong xã hội ngày càng bận rộn, phát thanh vẫn giữ được lợi thế thiết thực: chi phí sản xuất hợp lý, dễ tiếp cận, giàu sức lan tỏa. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của VOV, báo phát thanh của các địa phương sẽ có nhiều khởi sắc, gắn bó mật thiết với công chúng", bà Nguyễn Thị Thu Hoài nói.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An (thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, khẳng định VOV luôn là cơ quan báo chí đáng tin cậy và thân thuộc.

"Chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của VOV đối với sự phát triển của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Một minh chứng cụ thể là việc VOV đã dành tặng Nghệ An phòng thu âm hiện đại mang tên 'Sen Vàng'. Đây hiện vẫn là một trong những phòng thu tiên tiến nhất của địa phương, hỗ trợ đắc lực cho quá trình tác nghiệp", bà Hằng nói.

Bà Hằng cho rằng, VOV không chỉ đồng hành với đất nước mà còn đồng hành cùng từng đơn vị báo chí địa phương. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ của VOV, các đài địa phương có thêm cơ hội tiếp cận phương thức làm báo hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Kỳ vọng vào sự đồng hành trong đổi mới

Với Tuyên Quang, tình cảm dành cho VOV càng sâu đậm hơn, bởi đây là địa phương từng gắn bó mật thiết trong những năm kháng chiến chống Pháp, khi Đài đặt trụ sở tại chiến khu.

Ông Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang, cho biết, sự gắn kết giữa hai đơn vị không chỉ ở tình cảm lịch sử mà còn trong công tác chuyên môn, khi nhiều chương trình thường xuyên được phối hợp sản xuất cùng các ban chuyên môn của VOV.

"Nhờ vậy, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của tỉnh có điều kiện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Ngoài ra, VOV còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xã hội, an sinh, về nguồn tại Tuyên Quang, giúp người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của Đài cũng như góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", ông Thông nói.

Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang khẳng định, suốt chặng đường phát triển của đất nước, VOV luôn phản ánh sinh động từng bước tiến của dân tộc. Sự lớn mạnh của VOV gắn liền với sự phát triển của đất nước, thể hiện rõ ở độ phủ sóng rộng khắp.

"Với tỉnh miền núi, biên giới như Tuyên Quang, người dân các dân tộc thiểu số vẫn gắn bó với làn sóng phát thanh của Đài như một kênh thông tin quan trọng và gần gũi nhất. Tôi mong muốn VOV tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ thông tin và đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền thời gian tới", ông Thông bày tỏ.

Ông Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang.

Trong khi đó, ông Đào Đình Khoa, Phó Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh, cho rằng báo và đài phát thanh - truyền hình các tỉnh luôn mong muốn sự đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn nữa của VOV trong công cuộc sắp xếp bộ máy hiện nay.

"Sự phối hợp, đồng hành của VOV đối với các báo và đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác, tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, cũng như công tác xây dựng Đảng, chính quyền, bộ máy chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả", ông Khoa nhận định.

Thời gian tới, ông Khoa đề nghị VOV phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tròn 80 năm kể từ bản tin chính thức đầu tiên, VOV không chỉ là cơ quan báo chí quốc gia mà còn là "người bạn lớn" trong mắt những người làm báo địa phương. Từ ký ức tuổi thơ bên chiếc radio nhỏ bé, từ phòng thu "Sen Vàng" giữa lòng xứ Nghệ, từ niềm kỳ vọng đổi mới ở Bắc Ninh đến tình cảm sâu nặng của mảnh đất cách mạng Tuyên Quang - tất cả đều gửi gắm sự tri ân, tin tưởng vào VOV.

Tình cảm ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho vai trò, uy tín và sức lan tỏa bền bỉ của VOV: là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.