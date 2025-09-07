Hôm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập

Cách đây tròn 80 năm, vào lúc 11h30 phút ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức. Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia, trở thành biểu tượng truyền thông đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập - nơi báo chí khẳng định vai trò là mặt trận tư tưởng và văn hóa tiên phong của Đảng và Nhà nước ta.

Từ dấu mốc trọng đại đó, VOV luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 80 năm, từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, VOV đã vươn mình trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh.

Trên hành trình ấy, VOV kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, VOV khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông quốc gia tiên phong trong xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại; góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đưa “Tiếng nói Việt Nam” vươn xa khắp nơi trên thế giới. VOV thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước trong cả thời chiến lẫn thời bình; là diễn đàn rộng mở phản ánh tiếng nói của nhân dân; là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 được phát thanh trực tiếp trên Kênh VOV1, truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài PT-TH Hà Nội và trên nhiều kênh PT-TH của các tỉnh, thành phố.

Chương trình cũng được phát trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News và các nền tảng số của VOV.