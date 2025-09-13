Đóng

Thủ tướng ấn tượng chiếc loa 'Chứng nhân lịch sử' tại gian trưng bày của VOV

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian trưng bày của VOV và rất ấn tượng chiếc loa 'Chứng nhân lịch sử' tại Triển lãm thành tựu đất nước.

 

