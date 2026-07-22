VN-Index lao dốc hơn 60 điểm, thủng mốc 1.700

(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán có nhịp hồi nhẹ nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu giảm mạnh về sát vùng 1.700 điểm khi lực bán tiếp tục áp đảo, đẩy hàng trăm mã vào trạng thái giảm giá.

Áp lực xả hàng trên diện rộng, khiến chỉ số VN-Index liên tục nới rộng biên độ giảm.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 37,66 điểm (-2,18%) còn 1.692,90 điểm, kéo dài chuỗi điều chỉnh sang phiên thứ tư liên tiếp. Toàn sàn HoSE có 63 mã tăng, trong khi có tới 250 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 413,7 triệu đơn vị, giá trị 10.484 tỷ đồng. Rổ VN30 cũng phân hóa mạnh khi có tới 25 cổ phiếu giảm, trong khi chỉ 5 mã tăng.

VN-Index giảm hơn 66 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Sau giờ nghỉ trưa, áp lực bán vẫn chưa ngừng, thậm chí còn mạnh hơn. Tại thời điểm 13h35, bảng điện tử chìm trong sắc đỏ, chỉ số VN-Index giảm tới hơn 66 điểm, còn 1.664,41 điểm. Toàn sàn HoSE ghi nhận 256 mã giảm, áp đảo so với 64 tăng.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng giảm sàn. PNJ hiện giao dịch tại mức 35.500 đồng/cổ phiếu, qua đó xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá tích lũy trong hơn 5 năm và lùi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Đặc biệt, cổ phiếu PNJ rơi vào trạng thái "trắng bên mua".

Đóng cửa phiên giao dịch 22/7, sắc đỏ bao trùm sàn HoSE với 245 mã giảm, áp đảo so với 75 mã tăng và 45 mã đứng giá. Chỉ số VN-Index giảm 62,03 điểm (-3,58%), còn 1.668,53 điểm. Nhóm VN30 có tới 27 mã giảm (trong đó 3 mã giảm kịch sàn), chỉ 2 mã tăng và 1 mã đứng giá tham chiếu. Chỉ số VN30-Index giảm 54,42 điểm (-2,89%), xuống 1.826,90 điểm.

Đà giảm của chỉ số VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn. VIC là mã gây sức ép lớn nhất lên thị trường khi lấy đi khoảng 25 điểm. Theo sau là VHM, VCB, CTG, GAS, MWG, BID, TCB, MBB, STB...

Sắc đỏ bao bao trùm hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản và ngân hàng. Trong nhóm bất động sản, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu như VIC (-6,99%), VHM (-6,96%), VRE (-5,64%). Ở chiều ngược lại, một số ít mã giữ được sắc xanh như DIG (+1,38%), DXG (+0,91%), KDH (+0,56%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực bán mạnh với nhiều mã giảm hơn 2% như: HDB giảm 4,27%, CTG giảm 3,88%, VCB giảm 3,88%, TPB giảm 3,09%, TCB giảm 2,68%, STB giảm 2,34%. Đà giảm mạnh cũng diễn ra tại nhóm chứng khoán với VIX (-3,2%), SSI (-2,37%), VCI (-1,24%).

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 5,25 điểm (-1,87%) còn 275,49 điểm. Toàn sàn có 100 mã giảm, 40 mã tăng và 45 mã đứng giá.

UPCoM-Index giảm 0,65 điểm (-0,52%) xuống 124,77 điểm. Thanh khoản sàn HoSE hôm nay lên gần 23.500 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.952 tỷ đồng.