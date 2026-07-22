'Vùng tử thần' biến tiền tuyến thành hiểm địa, Ukraine đổi chiến thuật thâm nhập

Trong bối cảnh đó, các đơn vị đặc nhiệm Ukraine buộc phải tăng cường những nhiệm vụ thâm nhập theo các nhóm nhỏ để thích nghi với chiến trường mới.

Ukraine đổi chiến thuật thâm nhập

Các binh sĩ đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine đang tăng cường thâm nhập vào các khu vực do Nga kiểm soát, trong bối cảnh “vùng tử thần” do máy bay không người lái (UAV) tạo ra không ngừng mở rộng, khiến các cuộc hành quân quy mô lớn trở nên khó khăn hơn.

Binh sĩ Ukraine thực hiện chiến thuật thâm nhập theo từng nhóm nhỏ. Ảnh: Alex Nikitenko/Global Images

Binh sĩ và quan chức Ukraine thường mô tả tiền tuyến là một “vùng tử thần” - khu vực dày đặc UAV có khả năng nhanh chóng phát hiện và tấn công binh sĩ, phương tiện quân sự, khiến mọi hoạt động di chuyển trở nên đặc biệt nguy hiểm. Theo các nguồn tin Ukraine, UAV hiện được cho là liên quan đến khoảng 90% số vụ tấn công trên chiến trường.

“Vùng tử thần” có chiều rộng khác nhau tùy từng khu vực trên chiến trường, nhưng thông thường trải dài khoảng 10 đến 20 km về mỗi phía tính từ tuyến giao tranh. Tuy nhiên, các binh sĩ và quan chức Ukraine cho biết khu vực này đang ngày càng mở rộng, buộc các chỉ huy phải điều chỉnh chiến thuật tác chiến.

Nhiệm vụ thâm nhập thường do các nhóm binh sĩ nhỏ thực hiện. Họ bí mật vượt qua phòng tuyến đối phương để hoàn thành mục tiêu, từ chiếm giữ các vị trí chiến lược đến tiến hành phục kích, đột kích và tấn công.

“Trong năm qua, số vụ thâm nhập đã tăng lên”, một binh sĩ thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 của Ukraine cho biết.

Sự mở rộng của “vùng tử thần” không chỉ khiến lực lượng Ukraine phải tiến hành nhiều nhiệm vụ thâm nhập hơn mà còn đặt ra yêu cầu đối phó với các hoạt động tương tự của Nga.

Binh sĩ thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4, hiện là phó chỉ huy một đơn vị nhỏ và yêu cầu được xác định bằng mật danh “Gur” nói rằng, đơn vị của anh thường nhận những “nhiệm vụ cụ thể, có mục tiêu rõ ràng”.

“Chúng tôi có thể được giao nhiệm vụ phá hủy một vị trí cụ thể của đối phương. Chúng tôi tiến vào, phá hủy mục tiêu rồi rút lui. Nhiệm vụ có thể kéo dài 2 ngày, 4 ngày hoặc một tuần. Chúng tôi không nhất thiết phải ở lại khu vực đó trong một khoảng thời gian cố định”, chỉ huy Gur nói

Để duy trì cường độ hoạt động, các đơn vị đặc nhiệm Ukraine luân phiên các đội thực hiện nhiệm vụ, qua đó tạo điều kiện để binh sĩ nghỉ ngơi, huấn luyện và chuẩn bị cho những chiến dịch tiếp theo.

Theo Gur, một trong những nguyên nhân khiến “vùng tử thần” mở rộng là sự phổ biến ngày càng tăng của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) - những máy bay không người lái 4 cánh quạt giá rẻ được trang bị thuốc nổ để thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Cùng với sự gia tăng các nhiệm vụ thâm nhập của Ukraine, Nga cũng tiến hành nhiều hoạt động tương tự.

“Họ đang sử dụng chiến thuật tương tự như chúng tôi. Họ xâm nhập theo các nhóm từ 2 đến 4 binh sĩ và có thể tiến vào khu vực hậu phương của chúng tôi. Khi đó, việc đối phó lại trở thành một nhiệm vụ khác. Chúng tôi phải tiến vào và ngăn chặn họ”, Gur nói.

Các binh sĩ Ukraine cho biết hoạt động thâm nhập của Nga ngày càng trở nên phổ biến trong năm qua. Những nhiệm vụ này rất đa dạng, từ củng cố và duy trì các vị trí đã chiếm giữ đến tập kích những vị trí phòng thủ quan trọng. Nhìn chung, mục tiêu của các hoạt động này là đánh lạc hướng và gây rối loạn cho lực lượng Ukraine.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine lưu ý, các nhóm thâm nhập nhỏ của Nga đang lợi dụng thời tiết xấu để bí mật tiến vào các khu vực do Ukraine kiểm soát và tiến hành các hoạt động gây rối. Đây là nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao và có thể gây thương vong cho lực lượng tham gia.

Theo Gur, các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến không phải lúc nào cũng có đủ quân số để kiểm soát hiệu quả toàn bộ khu vực mà họ phụ trách. Vì vậy, khi các binh sĩ Nga thâm nhập, họ có thể được giao nhiệm vụ đối phó những nhóm này.

Một binh sĩ thuộc Trung tâm Hệ thống Máy bay Không người lái số 1 của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine.

UAV phủ kín chiến trường

Sự mở rộng của “vùng tử thần” cũng buộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine phải triển khai robot mặt đất để hỗ trợ hậu cần ở những khu vực gần tiền tuyến và sơ tán thương binh. Trong bối cảnh UAV xuất hiện dày đặc, cả hai nhiệm vụ này đều trở nên quá nguy hiểm nếu để binh sĩ trực tiếp thực hiện.

“Xung đột tạo ra những bối cảnh riêng. Máy bay không người lái FPV xuất hiện, vì vậy chúng ta phải thích nghi. Chúng tôi phải tìm cách thích ứng nếu muốn sống sót và tiếp tục hoạt động”, Gur nói.

Chiến trường Ukraine đang ngày càng chuyển sang mô hình tác chiến phân tán, với các nhóm nhỏ binh sĩ, UAV và robot mặt đất đóng vai trò ngày càng quan trọng. Khi “vùng tử thần” tiếp tục mở rộng, khả năng phát hiện, thâm nhập và thích nghi với môi trường tác chiến sẽ trở thành yếu tố quyết định đối với cả hai bên.

Với các lực lượng đặc nhiệm Ukraine, điều này đồng nghĩa những nhiệm vụ vốn đã nguy hiểm nay càng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng cơ động và phối hợp chặt chẽ hơn để duy trì hoạt động giữa một chiến trường ngày càng bị UAV bao phủ.