Nga tăng cường tập kích các cảng Biển Đen của Ukraine

Theo giới chức Ukraine, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố Mykolaiv, miền Nam Ukraine, đã làm hư hại 3 tàu.

Lực lượng của Nga cũng tiến hành một cuộc tập kích khác nhằm vào thành phố Odessa - nơi có cảng biển lớn nhất của Ukraine. Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper cho biết, một tàu treo cờ Quần đảo Marshall đang neo tại cảng trong khu vực bị hư hại và bùng phát hỏa hoạn.

Một tàu bốc cháy gần cảng Odessa trên Biển Đen của Ukraine, ngày 14/7/2026. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine tại Odessa và Chornomorsk trong đêm.

Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng các đòn tấn công nhằm vào các cảng nước sâu của Ukraine - nơi xử lý phần lớn lượng ngũ cốc và hàng hóa xuất khẩu, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thời chiến của Kiev.

Cơ quan Quản lý cảng biển Ukraine cho biết trong tháng 7, nhiều cảng biển đã bị tấn công, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cảng và vận tải hàng hải. Hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen bị gián đoạn một phần, trong khi việc thu mua ngũ cốc tại các cảng gần như đình trệ.

Trong khi Nga tăng cường các đòn đánh nhằm vào hạ tầng cảng biển của Ukraine, Kiev cũng tiếp tục chiến dịch nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự của Moscow và cô lập bán đảo Crimea.

Ông Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, cho biết nước này đã tấn công thêm 12 tàu của Nga trên Biển Đen trong ngày 17/7, nâng tổng số tàu bị Ukraine tập kích tại Biển Azov và Biển Đen từ đầu tháng lên 159 chiếc.

Ở phía Moskva, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã tấn công 24 tàu được quân đội Ukraine sử dụng trong tuần qua.