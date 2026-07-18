Công bố video vụ đánh bom ám sát triệu phú gốc Ukraine tại Monaco

(VTC News) -

Công bố video vụ đánh bom nhằm ám sát triệu phú Ukraine tại Monaco

Tổng Công tố Ukraine Ruslan Kravchenko ngày 17/7 cho biết các nghi phạm bí mật lắp đặt một camera giám sát gần hiện trường để xác nhận vụ ám sát thành công trước khi xóa dữ liệu. Tuy nhiên, các điều tra viên khôi phục được đoạn ghi hình.

Đoạn video cho thấy một người đặt một ba lô màu đen trước cửa tòa nhà rồi rời đi. Vài phút sau, ông Ermolaev cùng các thành viên trong gia đình tiến đến lối vào. Nghi phạm được cho là đã hai lần ngoái nhìn trong lúc nghe điện thoại trước khi thiết bị nổ kích hoạt.

Theo cơ quan điều tra, quả bom được kích nổ từ xa và chứa nhiều mảnh kim loại nhằm tăng sát thương.

Các điều tra viên xác định Anastasia Berezovskaya, quốc tịch Ukraine, là nghi phạm chính trong vụ đánh bom. Văn phòng Công tố Ukraine cho biết người này sau đó được phát hiện đã tử vong bên ngoài Kiev với một vết đạn ở đầu. Cơ quan điều tra nhận định Berezovskaya có thể đã bị các đồng phạm sát hại nhằm bịt đầu mối.

Doanh nhân gốc Ukraine Vadim Ermolaev.

Theo kết quả điều tra, trước thời điểm xảy ra vụ đánh bom, Berezovskaya liên lạc với hai người đàn ông, trong đó có Vitaly Zhikovich, giữ chức vụ tại Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR). Giới chức Ukraine sau đó bắt giữ Zhikovich cùng một người khác liên quan đến cái chết của Berezovskaya, đồng thời xác định Zhikovich là người bị tình nghi tổ chức vụ đánh bom tại Monaco.

Theo các cơ quan an ninh Nga, Zhikovich từng nhiều lần tìm cách thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại Nga trong những năm gần đây nhưng đều không thành công.

Ukraine chưa xác nhận hay bình luận về các thông tin truyền thông Nga đăng tải.

Theo RT, thông tin được công bố ngày 17/7, ông Vadim Ermolaev, mang quốc tịch Cộng hòa Síp, cùng bạn đời và con trai 13 tuổi bị thương nặng khi thiết bị nổ tự chế kích hoạt gần lối vào tòa nhà nơi gia đình sinh sống vào ngày 29/6.

Ông Ermolaev, người bị Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt từ năm 2023, được cho là đang chuẩn bị công bố các thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng của một số quan chức cấp cao Ukraine.