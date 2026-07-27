Cập nhật tỷ số Singapore 1-0 Timor Leste, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

SINGAPORE 1 0 TIMOR LESTE Ilhan Fandi 41'

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa Singapore và Timor Leste bắt đầu lúc 18h ngày 27/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Singapore vs Timor Leste mới nhất tại đây.

Đội hình Singapore và Timor Leste

Singapore: Izwan Mahbud (1), Kyoga Nakamura (6), Song Ui-young (7), Shah Shahiran (8), Glenn Kweh (11), Harhys Stewart (13), Hariss Harun (14), Lionel Tan (15), Irfan Fandi (17), Ilhan Fandi (19), Nur Adam Abdullah (26).

Timor Leste: Dylan Niski (1), Jackson Fowler (2), Eric Silva (3), Luís Figo (7), Claudio Osorio (8), João Rangel (9), Zenivio (11), Tristan Arrarte (13), Zion Cruz (14), Ryan Jom (16), Liam Farrugia (17).

Thông tin trận đấu Singapore vs Timor Leste

Singapore gặp Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân Jalan Besar tại Singapore. Đội chủ nhà có 3 điểm sau trận ra quân thắng Campuchia 2-1, trong khi Timor Leste thua đậm đội tuyển Việt Nam 0-7.

Singapore đấu với Timor Leste ở bảng A giải ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAS)

Chiến thắng của Singapore trước Campuchia không diễn ra dễ dàng. Campuchia kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn hiệp hai và đẩy đối thủ lùi sâu trong nhiều thời điểm. Gavin Lee thừa nhận màn trình diễn của các học trò chưa thuyết phục và muốn đội bóng thể hiện tích cực hơn khi gặp Timor Leste.

Dữ liệu phong độ của Singapore gần đây là thắng 5, hòa 2 và thua 3. Đội bóng đảo quốc sư tử ghi 17 bàn, nhận 12 bàn thua. Họ giành chiến thắng ở 4 trong 5 trận chính thức gần nhất trước Ấn Độ, Hong Kong, Bangladesh và Campuchia.

Timor Leste bước vào trận đấu sau thất bại 0-7 trước Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên José Pedro thủng lưới 5 lần trong hiệp một, trước khi nhận thêm hai bàn sau giờ nghỉ. Đây là thất bại thứ 17 liên tiếp của Timor Leste tại vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á.

Phong độ của Timor Leste không được đánh giá cao. Đội bóng này thắng 3 và thua 7 trong 10 trận gần nhất, ghi 10 bàn và thủng lưới 27 lần. Hai trong ba chiến thắng của họ diễn ra trước Brunei ở vòng play-off ASEAN Cup 2026.

Singapore toàn thắng cả 3 lần đối đầu Timor Leste tại giải vô địch Đông Nam Á. Đội bóng đảo quốc sư tử thắng 6-1 năm 2018, 2-0 năm 2021 và 3-0 năm 2024, ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ nhận một bàn thua.