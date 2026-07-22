Giá vàng hôm nay 22/7: Tăng mạnh

(VTC News) -

Giá vàng tăng nhờ được thúc đẩy bởi hy vọng về một bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran, điều này có thể làm giảm giá năng lượng và làm dịu bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo Reuters, Iran đã nhận được đề xuất từ các nhà trung gian hòa giải về một lệnh ngừng bắn 10 ngày với Mỹ, như một phần nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận tạm thời. Giá dầu cao, do gián đoạn nguồn cung ở vùng Vịnh, đã gây áp lực lên giá vàng bằng cách làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố các dự đoán về việc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Mặc dù vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát dài hạn, nhưng lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý này.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi quyết định của Fed về lãi suất và bình luận từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh, sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của ngân hàng trung ương vào tuần tới.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 64%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng (mua) - 146,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 141,9 triệu đồng/lượng (mua) - 145,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.079 USD/ounce, tăng 76 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi các phát biểu của Fed cũng như diễn biến tiếp theo của kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 9 và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Nếu giá vàng giảm về dưới 3.982,2 USD/ounce, phe bán sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát xu hướng. Ngược lại, việc phục hồi lên trên 4.023,35 USD/ounce sẽ giúp bớt áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn.

Hiện thị trường lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể thúc đẩy các ngân hàng trung ương bán vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân đang rút vốn khỏi các quỹ ETF vàng.