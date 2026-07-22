Giá xăng dầu hôm nay 22/7: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại, lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua, khi thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông sẽ trở nên nghiêm trọng hơn do các cuộc tấn công leo thang giữa Mỹ và Iran, cùng với lời đe dọa phong tỏa tuyến hàng hải của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Saudi Arabia.

Các chuyên gia nhận định rằng đà tăng của giá dầu hiện nay không hẳn xuất phát từ việc nguồn cung bị sụt giảm ngay lập tức, mà chủ yếu do thị trường đánh giá khả năng hoạt động vận chuyển dầu sẽ tiếp tục bất ổn trong tuần này, đặc biệt nếu xuất khẩu dầu của Saudi Arabia sang châu Á hoặc các tuyến vận tải qua Biển Đỏ tiếp tục bị gián đoạn.

Hai tàu vận chuyển dầu thô của Saudi Arabia sang châu Á đã phải quay đầu trên Biển Đỏ trong ngày 21/7 sau những lời đe dọa từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo Reuters, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích đêm thứ 10 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Đáp lại, Tehran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan. Ngoài ra, ít nhất một tàu chở dầu đã bị trúng đòn tấn công tại eo biển Hormuz.

Dữ liệu do Tổ chức Sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI) công bố vào thứ Ba cho thấy lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 5 đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 16/7 giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, không cao hơn 20.550 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, không cao hơn 23.329 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.