Bộ Xây dựng: Giá dầu đã giảm, địa phương không để giá vật liệu neo cao

(VTC News) -

Theo Bộ Xây dựng, dù phần lớn địa phương đã thực hiện công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng nhưng vẫn tồn tại tình trạng “trễ nhịp”. Đáng chú ý, có nơi mới công bố chỉ số giá đến quý IV/2025. Không chỉ chậm, giá một số vật liệu như cát, đá còn bị đánh giá là chưa phản ánh đúng diễn biến thị trường.

Trong bối cảnh đầu tư công đang được thúc đẩy mạnh, việc công bố giá không kịp thời và thiếu chính xác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và hiệu quả các dự án trọng điểm.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát giá các vật liệu chủ chốt như thép, xi măng, cát, đá, nhựa đường; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, thao túng giá. Mục tiêu là đưa mặt bằng giá công bố “tiệm cận thực tế”, thay vì mang tính tham chiếu hình thức.

Bộ Xây dựng yêu cầu công bố giá vật liệu xây dựng sát diễn biến thị trường.

Một yếu tố đáng chú ý là giá nhiên liệu, đặc biệt dầu diesel, đã giảm trong tháng 6/2026. Theo Bộ Xây dựng, đây là cơ sở để các địa phương rà soát lại mặt bằng giá vật liệu, tránh tình trạng “neo giá cao”.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện việc khảo sát, thu thập và công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng, xác định và công bố chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 206/2026/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, việc công bố giá vật liệu xây dựng sát với thực tế thị trường có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hàng loạt dự án giao thông và đầu tư công đang được triển khai. Giá công bố là cơ sở để lập dự toán, điều chỉnh chi phí và thanh quyết toán hợp đồng.

Nếu thông tin chậm cập nhật hoặc không phản ánh đúng diễn biến thị trường, chủ đầu tư và nhà thầu có thể gặp khó khăn trong quản lý chi phí, thậm chí phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện dự án.

Các chuyên gia cũng cho rằng, cùng với việc tăng cường kiểm soát thị trường, việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá vật liệu xây dựng theo hướng số hóa, cập nhật thường xuyên sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác lập kế hoạch đầu tư và triển khai dự án.